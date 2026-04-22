Un război paralel, purtat în umbra celui din Iran, riscă să arunce unii dintre cei mai mari producători de petrol în conflict deschis

Conflictul dintre milițiile proiraniene din Irak și armatele altor țări arabe din Golful Persic se desfășoară în paralel cu războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.
Milițiile șiite s-au dezvoltat în haosul creat de invazia trupelor americane în Irak Războiul din Iran pune în pericol și supraviețuirea milițiilor proiraniene din Irak Unele miliții proiraniene au devenit mai puternice decât armata țării din care provin Atacurile militanților din Irak sunt susținute de Gărzile Revoluționare din Iran

Militanții irakieni susținuți de Iran au lansat zeci de drone explozive asupra Arabiei Saudite și a altor state din Golful Persic de peste cinci săptămâni. În umbra războiului pornit de SUA și Israel, seria de atacuri lansate de pe teritoriul Irakului riscă să se transforme într-un război paralel care i-ar putea împinge pe unii dintre cei mai mari producători de petrol din lume înspre un conflict deschis.

Până la jumătate din cele aproape 1.000 de atacuri cu drone lansate asupra Arabiei Saudite au venit din Irak, potrivit unei surse saudite citate de Wall Street Journal.

Printre acestea se numără și atacuri asupra rafinăriei saudite din Yanbu, un port de la Marea Roșie crucial pentru exporturile de gaz și petrol din Golful Persic care ocolesc Strâmtoarea Ormuz, și atacuri asupra câmpurilor petroliere din estul Arabiei Saudite.

Drone lansate din Irak au vizat singurul aeroport din Kuweit și ținte din Bahrain, chiar și după ce președintele american Donald Trump a anunțat armistițiul din aprilie.

Militanții proiranieni au vizat chiar și active ale țărilor arabe din Golful Persic de pe teritoriul Irakului, inclusiv consulatul Kuweitului din Basra și consulatul Emiratelor Arabe Unite din regiunea Kurdistan.

Conflictul se desfășoară în umbra războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului la finalul lunii februarie.

Milițiile șiite s-au dezvoltat în haosul creat de invazia trupelor americane în Irak

Milițiile din Irak, precum și grupul Hezbollah din Liban, care a lansat rachete asupra Israelului, i-au oferit Teheranului mai multe opțiuni și un arsenal mai vast pentru atacarea inamicilor săi.

Statele Unite au avertizat că militanții plănuiesc mai multe atacuri și le-au transmis cetățenilor săi să stea departe de ambasada și consulatele americane din Irak. Ambasada din Bagdad a fost atacată de mai multe ori în timpul războiului și și-a evacuat o mare parte din personal.

Milițiile șiite din Irak s-au dezvoltat în haosul creat de invazia trupelor americane din 2003. Ele au apărat zonele cu populații șiite împotriva atacurilor militanților sunniți și au luptat contra armatei americane pe care liderii lor au catalogat-o drept ocupantă.

Iranul a transferat arme către aceste grupări care, mai apoi, au jucat un rol important în luptele contra jihadiștilor ISIS ce au pus stăpânire pe zone mari din Irak și Siria în 2014.

Acum, există zeci de miliții în Irak cu aproximativ un sfert de milion de membri, fonduri de miliarde de dolari și un arsenal care include rachete cu rază lungă de acțiune.

Războiul din Iran pune în pericol și supraviețuirea milițiilor proiraniene din Irak

Cele mai puternice grupări proiraniene din Irak sunt Kataib Hezbollah și Asaib Ahl al-Haq, care au o anumită influență politică asupra guvernelor din Iran și Irak.

Aceste grupări au amenințat de mult timp Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweitul din cauza susținerii oferite de aceste state pentru opoziția iraniană și din cauza legăturile apropiate cu SUA.

Militanții au lansat cu succes câteva atacuri și înainte de declanșarea războiului din Iran, inclusiv un atac cu drone asupra principalului complex regal din capitala Arabiei Saudite, Riad, și a unei baze din deșert folosite de familia regală.

Milițiile din Irak și gruparea Hezbollah din Liban nu au jucat un rol important în războiul contra Iranului din luna iunie a anului trecut. Diferența, acum, este că regimul de la Teheran se confruntă cu o amenințare existențială, ceea ce pune în pericol și supraviețuirea grupărilor proiraniene.

După mai multe săptămâni în care au îndurat atacurile iraniene ce au provocat pagube în infrastructura energetică, statele arabe din Golful Persic văd Irakul ca pe un loc în care pot răspunde acestor atacuri fără să țintească direct teritoriul Iranului, ceea ce ar intensifica semnificativ conflictul.

„Irakul este locul unde ei pot contraataca și ar fi acceptabil” a explicat Michael Knights, din partea firmei de consultanță strategică Horizon Engage și cercetător al Institutului Washington.

Dacă au nevoie să arate că nimeni nu poate scăpa nepedepsit pentru atacurile lansate asupra lor, Irakul este locul cel mai bun unde țările din Golful Persic pot face o demonstrație de forță, a mai spus Knights.

Unele miliții proiraniene au devenit mai puternice decât armata țării din care provin

Arabia Saudită va lansa cel mai probabil atacuri simbolice în Irak ca un avertisment contra milițiilor proiraniene, în timp ce Kuweit și Bahrain ar putea să le permită Statelor Unite să folosească teritoriul lor pentru a ataca aceste grupări cu rachete.

În unele cazuri, militanții au demonstrat că sunt mai puternici chiar decât armata guvernului național, precum în cazul grupării Hezbollah din Liban.

Milițiile irakiene susținute de Iran au strâns un sfert de milion de luptători, fonduri de miliarde de dolari și un arsenal ce include rachete cu rază lungă de acțiune.

Relațiile Irakului cu statele vecine au fost de multe ori tensionate. Dictatorul Saddam Hussein a invadat Kuweitul în 1990 și a amenințat că va intra și în Arabia Saudită, dorind să dețină controlul asupra a peste 30% din rezervele dovedite de petrol la nivel mondial.

Sute de mii de soldați americani au fost trimiși în Arabia Saudită și Kuweit pentru a respinge armata irakiană, care a lansat zeci de rachete Scud asupra teritoriului saudit.

Forțele americane s-au întors în 2003 ca să răstoarne de la putere regimul lui Saddam, Kuweitul fiind principalul punct de lansare a invaziei terestre.

Atacurile militanților din Irak sunt susținute de Gărzile Revoluționare din Iran

Fostul premier irakian Nouri al-Maliki, care are legături apropiate cu milițiile proiraniene și cu Teheranul, părea a fi candidatul favorit pentru conducerea noului guvern după alegerile tensionate din luna noiembrie, însă Trump s-a împotrivit clar acestei variante.

Militanții acționează mult mai liber decât o făceau cu câțiva ani în urmă, iar Gărzile Revoluționare din Iran sunt mult mai implicate în susținerea atacurilor lor, potrivit lui Renad Mansour din partea institutului Chatham House de la Londra.

„Perspectiva prăbușirii sau chiar și a fragmentării sau degradării regimului de la Teheran, în special pentru aceste grupări de rezistență, este una existențială, pentru că [Iranul] este principala lor sursă de putere”, a explicat Mansour.

„Strategia pentru Iran și, deci, pentru aceste grupuri care se află sub comanda Iranului în acest război este să strice planurile, să perturbe și să arate care sunt consecințele” războiului contra Iranului.

