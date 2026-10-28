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Un reprezentant special al lui Putin susține că Danemarca merită să piardă Groenlanda. „Cei care instigă la război vor pierde”

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Kirill Dmitriev
Kirill Dmitriev. Foto: Profimedia
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Kirill Dmitriev, reprezentantul special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine şi directorul general al Fondului Rus de Investiţii Directe, a atacat Danemarca şi a susținut că liderii care susțin conflicte militare vor fi învinşi.

„Ea (prim-ministra daneză Mette Frederiksen – n.r. TASS) merită să piardă Groenlanda. Cei care instigă la război vor pierde. Dialogul va prevala”, a scris el pe platforma X, potrivit News.ro.

Declaraţiile sale au venit ca reacţie la criticile formulate de Frederiksen, care a afirmat că discuţiile telefonice purtate de preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, şi de premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, cu Vladimir Putin nu au fost coordonate cu aliaţii europeni.

Liderii Finlandei şi Norvegiei l-au sunat marţi pe preşedintele rus Vladimir Putin pentru a-l îndemna să pună capăt războiului din Ucraina, rupând astfel cu o practică de lungă durată a liderilor din Europa de Vest de a evita contactul direct cu Kremlinul. De altfel, iniţiativa a fost primită cu răceală şi scepticism de alţi doi lideri nordici - premierul danez Mette Frederiksen şi cel suedez, Ulf Kristersson, potrivit Reuters.

Editor : M.B.

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