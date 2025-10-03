Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de euro. Acum riscă închisoarea

Susținerea examenului auto este stresantă pentru majoritatea tinerilor. Însă nu și pentru un român de 23 de ani, care a profitat de teama candidaților și a făcut bani din asta în Franța. Tânărul de 23 de ani a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Printr-o schemă bine pusă la punct de el și managera unei școli de șoferi din Grenoble, Franța, cei doi au câștigat zeci de mii de euro, relatează actu.fr.

Având în vedere că mulți tineri picau proba practică la examenul auto, românul a decis să profite și, contra unei sume de bani, el susținea proba practică în locul elevilor. Se înscria cu documente false furnizate chiar de directoarea școalei de șoferi, relatează actu.fr.

Totul a ieșit la iveală în luna august, în urma unei anchete a brigăzii financiare a poliției judiciare din Grenoble, potrivit unui comunicat transmis de Direcția Interdepartamentală a Poliției Naționale (DIPN).

În timpul unei descinderi, bărbatul a prezentat o carte de identitate falsă, iar asupra lui au fost descoperite mai multe acte cu aceeași fotografie, dar nume diferite.

Românul s-a prezentat la examen în locul a cel puțin alți 20 de candidați.

Directoarea a primit de la candidați bani, iar românul se asigura că aceștia treceau cu succes proba practică a examenului.

Cei doi se vor prezenta în fața instanței în ianuarie 2026, acuzați de înșelăciune și fraudă, fapte pentru care riscă amenzi penale sau chiar închisoare.

Editor : A.P.