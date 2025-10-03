Live TV

Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de euro. Acum riscă închisoarea

Data actualizării: Data publicării:
sofer, volan
Foto: Profimedia

Susținerea examenului auto este stresantă pentru majoritatea tinerilor. Însă nu și pentru un român de 23 de ani, care a profitat de teama candidaților și a făcut bani din asta în Franța. Tânărul de 23 de ani a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Printr-o schemă bine pusă la punct de el și managera unei școli de șoferi din Grenoble, Franța, cei doi au câștigat zeci de mii de euro, relatează actu.fr.

Având în vedere că mulți tineri picau proba practică la examenul auto, românul a decis să profite și, contra unei sume de bani, el susținea proba practică în locul elevilor. Se înscria cu documente false furnizate chiar de directoarea școalei de șoferi, relatează actu.fr.

Totul a ieșit la iveală în luna august, în urma unei anchete a brigăzii financiare a poliției judiciare din Grenoble, potrivit unui comunicat transmis de Direcția Interdepartamentală a Poliției Naționale (DIPN).

În timpul unei descinderi, bărbatul a prezentat o carte de identitate falsă, iar asupra lui au fost descoperite mai multe acte cu aceeași fotografie, dar nume diferite.

Românul s-a prezentat la examen în locul a cel puțin alți 20 de candidați.

Directoarea a primit de la candidați bani, iar românul se asigura că aceștia treceau cu succes proba practică a examenului.

Cei doi se vor prezenta în fața instanței în ianuarie 2026, acuzați de înșelăciune și fraudă, fapte pentru care riscă amenzi penale sau chiar închisoare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
Serghei Nariskin
4
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Digi Sport
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
logo al mae
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE...
Screenshot 2025-10-03 at 12.18.59
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip...
Daily Life In Krakow, Poland - 13 Sep 2025
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în...
george simion
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și...
Ultimele știri
Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower
Reacția șefului DSP Neamţ după ce ministrul Sănătății a anunțat că îl demite: „Îmi pare sincer rău că sunt nelămuriri”
Apelul angajaților spitalului Sf. Maria din Iași: „Nu transformați infecțiile nosocomiale într-un instrument de vinovăție colectivă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Annual Bastille Day military parade - Paris
Franța presează UE pentru coridoare de transport rapid al trupelor și un coordonator unic de mobilitate militară
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Vladimir Putin acuză Franţa de „piraterie” după interceptarea petrolierului suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei
Imagine cu un petrolier
Căpitanul petrolierului Boracay din „flota fantomă” a Rusiei va fi judecat în Franța
Protesters erect a buring barricade during a demonstration, in Paris, France on October 2, 2025, during another day of strikes and demonstrations in France. This new day of union action is expected to be less significant than September 18. Photo by Raphae
Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți
hot de cupru
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat se căsătorește la câteva luni de când soția sa a murit. Fiul lui, revoltat: „Oare greșesc? Au fost...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...