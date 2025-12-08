Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau într-un tramvai

Un român de 25 de ani a fost arestat de poliția germană după ce a lovit două tinere care se sărutau într-un tramvai. Incidentul s-a petrecut într-un tramvai din Bremen.

Bărbatul, revoltat să vadă cele două fete de 18 și 19 în ipostaze tandre, a început să le agreseze verbal cu insulte homofobe. Altercația verbală dintre cele două părți a continuat până când bărbatul a început să le lovească cu pumnii.

Tânăra de 18 ani a leșinat, iar românul a continuat să o lovească când aceasta era inconștientă.

Mai mulți polițiști aflați într-o gară din apropiere au observat incidentul și au oprit tramvaiul. Ambele femei au fost transporate la spital.

Pe numele românului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală gravă, dar cazul a fost preluat și de o structură responsabilă de investigarea infracțiunilor motivate de ură.

