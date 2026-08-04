Live TV

Un român de 19 ani a murit în timp ce culegea roșii în Italia. Canicula a făcut deja cinci victime în rândul muncitorilor agricoli

Data publicării:
canicula val caldura termometru
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Valurile de caniculă care au asfixiat Italia în ultimele luni au provocat decesul a cinci lucrători agricoli, cel mai recent caz survenind duminica trecută, când un tânăr român în vârstă de 19 ani a murit din cauza căldurii sufocante în timp ce culegea roşii în apropiere de Cremona, potrivit sindicatului Flai Cgil.

Până miercuri, 25 din cele 27 de mari oraşe monitorizate în Italia vor rămâne în alertă roşie din cauza celui de-al patrulea val de caniculă de anul acesta, în timp ce Messina şi Reggio Calabria (sudul Italiei) au trecut de la alerta galbenă la cea portocalie, potrivit Ministerului Sănătăţii,relatează marţi agenţia EFE preluată de Agerpres.

Citește și: Cum se folosește Roma de cinema pentru a ajuta locuitorii să suporte mai ușor canicula

Prognoza estimează prima scădere, uşoară şi temporară, a temperaturii între vineri duminică, mai ales în nord şi în regiunile centrale din apropierea Mării Adriatice, unde temperaturile ar urma să scadă sub 35 de grade, potrivit Meteo.It, în timp ce în restul ţării nu vor mai depăşi 36-37 de grade.

La munte va persista căldura extremă. Temperaturi sub zero grade vor fi numai la altitudini cuprinse între 4.500 şi 4.800 de metri, deşi se aşteaptă ca spre sfârşitul săptămânii astfel de temperaturi să coboare şi la altitudini între 3.800 şi 4.200 de metri.

Pe de altă parte, în patru regiuni din centrul Italiei - Abruzzo, Umbria, Basilicata şi Molise - începând de marţi există riscul apariţiei unor furtuni din cauza trecerii unui sistem de joasă presiune.

Citește și: Cel puțin 3.700 de oameni au murit în Franța, Olanda și Belgia din cauze asociate valului de caniculă din iunie

Vara aceasta a fost una dintre cele mai secetoase din ultimii 70 de ani în regiunea Piemont, cu un deficit de precipitaţii de 55% în ultimele trei luni, prin urmare această regiune se pregăteşte să declare stare de urgenţă. „De la jumătatea lunii mai, temperaturile au fost peste cele normale şi deficitul de apă pune în genunchi agricultura provinciei”, a declarat Bruno Mecca Cici, preşedintele Coldiretti Torino, cea mai mare asociaţie agricolă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
detonare dunare stanca parjoaia
5
Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea...
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu la FCSB!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu la FCSB!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ionel Arsene
Poliția Română răspunde acuzațiilor că a blocat extrădarea fostului baron PSD Ionel Arsene din Italia
termometru care indica temperaturi ridicate
Iulie 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor, în 1900
sarpe capturat de jandarmi in arges
Șarpe de un metru, găsit în curtea unei familii din Arad. Cum explică biologii apariția acestor animale în gospodării
BUCURESTI - ILUSTRATIE - CANICULA - 29 IUN 2026
Căldură extremă în România: Alerte Cod roşu de caniculă în mai multe judeţe. Zonele unde sunt așteptate ploi
autostrada politia
Restricţii de circulaţie în judeţele afectate de codul roşu de caniculă. Ce drumuri sunt vizate de interdicție
Recomandările redacţiei
centrala pe carbune
Proiectul de lege privind decarbonizarea sistemului energetic a fost...
Biden Allows Ukraine To Strike Inside Russia With Missiles
Războiul cu Iranul epuizează arsenalul SUA. Armata americană a...
tanczos barna face declaratii
UDMR ar putea susține un Guvern PSD. Tanczos Barna: „Avem nevoie de...
radu miruta face declaratii
Ce soluții se iau în calcul pentru rezolvarea crizei energetice. Radu...
Ultimele știri
Administrația Trump pregătește interzicerea echipamentelor chinezești pentru centrele de date din SUA. Care sunt motivele invocate
Criza din Ceuta și dilema care frământă Vestul: un produs al „statului paralel” marocan sau o fugă în masă generată pe social media
Cutremur în apropiere de Pisa. Ce s-a întâmplat cu celebrul Turn Înclinat după seism
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Moment adorabil între prințesa Charlotte și prințul Louis. Ce i-a spus sora sa în timpul unei apariții...
Cancan
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Fanatik.ro
Marius Șumudică a comentat subiectul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”. „Ar fi o lovitură, el arde...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv
Adevărul
Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la...
Playtech
Cât pierde la pensie un român care a muncit 10 ani „la negru”. Diferența poate ajunge la mii de lei
Digi FM
Detalii din spatele ușilor închise: unde fac nunta Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Ceremonia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Transformare fizică spectaculoasă pentru Lamine Yamal: imaginea care a ”rupt” internetul
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco...
Newsweek
Cine sunt cei 900.000 pensionari care pierd 125 lei la pensie în 2026? Și persoanele cu handicap sunt afectate
Digi FM
Două bilete, un noroc incredibil. Un bărbat a câștigat aproape 500.000 de dolari în câteva minute
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. „E mic, rotund şi nu pare să aibă...
Film Now
Reușită istorică la box office-ul nord american: Noul „Spider-Man” spulberă recordul „Avengers: Endgame”...
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire