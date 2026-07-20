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Un român de 29 de ani a dispărut în apele unui lac din Italia, după ce a salvat un copil de 7 ani de la înec

Adina Dragomirescu Data actualizării: Data publicării:
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Foto: Profimedia
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Un român din Italia este dat dispărut după ce s-a aruncat în apele unui lac pentru a salva un copil de la înec. Românul avea 29 de ani și lucra la o companie care închiriază ambarcațiuni pe Lacul Garda, scrie presa italiană.

Olaisiu Sorin Alexandru era „un tânăr educat, expert în navigație și salvare, cu un mare simț al datoriei și un mare curaj”, scrie publicația Brescia Oggi.

Tânărul de 29 de ani era născut în România și locuia Corigliano (Cosenza). El însoțea grupuri de turiști pe Lacul Garda, petrecându-și o mare parte din timp pe apele lacului pe care îl iubea. Era un ghid bine pregătit și competent, potrivit publicației.

Sâmbătă, el plimba cu o ambarcațiune un grup de turiști britanici, din care făcea parte și un copil de 7 ani. Aceștia au intrat în apele lacului, pentru a face o baie, dar copilul nu mai reușea să se mențină la suprafață. Olaisiu a intrat în apă pentru a-l salva, l-a adus la bordul ambarcațiunii, dar apoi a fost înghițit de apele lacului care atinge o adâncime de 52 de metri în acea porțiune.

Este ultima dată când a fost văzut. Echipele de salvare l-au căutat în zadar.

„Exprimăm sincerele noastre condoleanțe familiei acestui tânăr salvator. Actul său extraordinar de curaj și altruism a mișcat profund Sirmione”, a declarat primarul localității, Luisa Lavelli.

„Condoleanțe sincere familiei sale, profundă recunoștință pentru exemplul pe care l-a dat tuturor. Un băiețel de șapte ani va putea crește datorită lui”, a adăugat ea.

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