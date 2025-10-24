Un român, membru al celei mai puternice și periculoase bande de hoți de ceasuri de lux din Madrid, a fost arestat într-o operațiune specială. El acționa de mai mulți ani alături de ceilalți membri și fura ceasuri și accesorii care valorau zeci, chiar sute de mii de euro.

Românul făcea parte din banda cunoscută de polițiști drept „Banda de los Rolex”, în special formată din columbieni, dar și de alte naționalități.

Ei acționau în cartierele de lux din Madrid. Aceștia își alegeau victimele, de obicei turiști sau oameni bogați, după ce le urmăreau în fața hotelurilor de lux.

Potrivit polițiștilor, aceștia știau dacă ceasurile de la mână sunt valoroase, cât valorează și dacă sunt false sau nu.

În momentul în care decideau să dea lovitura, nu țineau cont de nimic, dacă sunt copii sau bătrâni. Ei veneau și, prin violență, smulgeau ceasurile, care ajungeau și până la 120.000 euro, și se făceau nevăzuți.

Românul a fost acuzat punctual de un jaf petrecut în urmă cu o lună, în care a furat un ceas de 37.000 euro.

Polițiștii au așteptat să se întoarcă din România pentru a-l aresta, iar acesta urmează să petreacă mai mulți ani după gratii.

