Live TV

Video Un român dintr-o bandă periculoasă de hoți din Madrid a fost arestat. El a furat un ceas de 37.000 de euro

Data publicării:
masina pe o strada din madrid
Foto: Captură video Digi24

Un român, membru al celei mai puternice și periculoase bande de hoți de ceasuri de lux din Madrid, a fost arestat într-o operațiune specială. El acționa de mai mulți ani alături de ceilalți membri și fura ceasuri și accesorii care valorau zeci, chiar sute de mii de euro.

Românul făcea parte din banda cunoscută de polițiști drept „Banda de los Rolex”, în special formată din columbieni, dar și de alte naționalități.

Ei acționau în cartierele de lux din Madrid. Aceștia își alegeau victimele, de obicei turiști sau oameni bogați, după ce le urmăreau în fața hotelurilor de lux.

Potrivit polițiștilor, aceștia știau dacă ceasurile de la mână sunt valoroase, cât valorează și dacă sunt false sau nu.

În momentul în care decideau să dea lovitura, nu țineau cont de nimic, dacă sunt copii sau bătrâni. Ei veneau și, prin violență, smulgeau ceasurile, care ajungeau și până la 120.000 euro, și se făceau nevăzuți. 

Românul a fost acuzat punctual de un jaf petrecut în urmă cu o lună, în care a furat un ceas de 37.000 euro. 

Polițiștii au așteptat să se întoarcă din România pentru a-l aresta, iar acesta urmează să petreacă mai mulți ani după gratii.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
robert negoita
5
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Digi Sport
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
antena antene telefonie mobila 5gshutterstock_750428755
Pe urmele radiațiilor: mai multe instituții au cumpărat teste pentru...
mașina tinerilor impuscati in masina din harghita
Primele rezultate ale necropsiei celor doi tineri găsiți împușcați...
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra...
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, despre legea pensiilor magistraților: Dacă și a doua...
Ultimele știri
Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației
Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine”
Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Inundații în Spania. Foto- haraldodearagon:TikTok
Cadavrul unei persoane date dispărute acum un an, la inundațiile din Spania, a fost găsit abia acum
sanchez
Spania încearcă să-l îmbuneze pe Donald Trump și anunță că va cumpăra arme din SUA pentru Ucraina
donald trump-octombrie 2025
Nou atac al lui Donald Trump la adresa Spaniei din cauza cheltuielilor de apărare: Nu este un „jucător de echipă”
oameni in supermarket
Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus
masini pe un buevard din bucuresti
Franţa şi Spania, în dezacord cu Germania: nu susțin interzicerea maşinilor cu motoare termice începând cu 2035
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Fanatik.ro
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Ce pensie vei avea în 2030 dacă azi câștigi 3.000, 5.000 sau 7.000 lei. Simulare completă
Digi FM
Ce arată necropsia celor doi tineri găsiți morți într-o mașină. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Digi Sport
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
Pro FM
Cum se simte fiul lui Kamara la 11 ani. Leon s-a născut cu paralizie cerebrală și încă are nevoie de operații...
Film Now
Orlando Bloom, dornic să-și refacă viața după despărțirea de Katy Perry. Actorul a fost surprins în compania...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat a fost mușcat de un câine în timpul unui maraton. Videoclipul a devenit viral
Film Now
Cine e femeia care l-a convins pe Sean Bean să se însoare a cincea oară. A cunoscut-o într-un pub din Londra
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...