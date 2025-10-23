Live TV

Un român și-a transformat casa într-o „închisoare domestică” pentru soție și copii. Ani de teroare, violențe filmate și abuzuri

Data publicării:
un barbat cu pumnul strans isi ameninta sotia care tine in brate un copil
FOTO: Getty Images
Din articol
Ani de teroare și umilințe Scene de violență filmate cu telefonul Abuzuri, lipsuri și control total

Un român stabilit în Italia, care își supraveghea soția cu camere video și o obliga să trăiască izolată, sub amenințări și bătăi, a fost condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare. Femeia și copiii erau controlați, lipsiți de libertate și de hrană, într-un coșmar care a durat ani întregi, relatează presa italiană.

Procesul bărbatului român în vârstă de 43 de ani, stabilit de mai mult timp în localitatea Cleto, provincia Cosenza, s-a încheiat cu o condamnare severă, după ce Tribunalul din Paola, prezidat de judecătorul Salvatore Carpino, l-a găsit vinovat de violență sexuală și rele tratamente aplicate în familie, aplicându-i o pedeapsă de 9 ani și 8 luni de închisoare.

Ani de teroare și umilințe

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi exercitat, timp de mai mulți ani, un control total asupra soției, forțând-o să trăiască într-o adevărată „închisoare domestică”.

Femeia era supusă zilnic la amenințări, bătăi și umilințe, până când, ajunsă la limită, a găsit curajul să ceară ajutorul Carabinierilor din Paola.

Intervenția rapidă a polițiștilor, care au activat imediat procedura „Codul Roșu”, a pus capăt unei lungi perioade de violențe fizice și psihologice.

Ulterior, bărbatul a fost arestat și trimis în judecată.

Scene de violență filmate cu telefonul

Ancheta a scos la iveală un tablou șocant: începând din 2020, bărbatul și-ar fi obligat soția să întrețină relații sexuale împotriva voinței sale, filmând unele dintre aceste episoade cu telefonul mobil.

Tot el ar fi instalat camere de supraveghere în locuință, pentru a-i monitoriza fiecare mișcare și a-i interzice orice libertate, de la mersul la serviciu până la contactul cu alte persoane.

Abuzuri, lipsuri și control total

Într-un incident din 2022, femeia ar fi fost lovită în față cu pumnul, pierzând doi dinți. Ancheta a documentat și faptul că agresorul folosea lipsurile materiale ca instrument de control, amenințând că nu îi va da bani pentru nevoile familiei sau pentru copiii minori dacă aceasta refuza să-l asculte.

Potrivit procurorilor, violențele ar fi continuat și în România, unde bărbatul și-ar fi abandonat soția și copiii fără bani și fără hrană timp de săptămâni întregi.

Pe lângă condamnarea deja pronunțată, agresorul ar putea face obiectul unui nou dosar penal pentru presupuse rele tratamente aplicate copiilor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Podul peste Dunăre de la Ruse
Guvernul bulgar acuză România că blochează construirea de noi poduri...
Eastern Economic Forum (EEF) 2022 on Russky Island.
Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa...
Ultimele știri
Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu
Alertă în Vâlcea. Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări la canalizare. Zeci de persoane evacuate
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat arestat
Un bărbat din Cluj, arestat după ce a încălcat de 17 ori ordinul de protecție emis de fosta iubită
bebelusi la maternitate
Românii contribuie cel mai mult la natalitatea Italiei. Câți copii aduc pe lume concetățenii noștri în Peninsulă
copil care se apara intinzand palmele
Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Proiectul a fost adoptat de Senat
femeie, masina de lux, chei masina, achizitie auto
Cum a plecat o româncă din Italia cu o mașină de lux plătită cu cecuri false în valoare de 165.000 de euro
ciobanesc romanesc de bucovina
Câini de lucru din România, la căutare în Italia. Ciobănescul mioritic și cel de Bucovina, printre cei mai aprigi străjeri ai stânelor
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Dakota Johnson, dezvăluiri despre copilăria „înfricoșătoare”, când „oamenii încercau agresiv să ajungă la...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...