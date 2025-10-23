Un român și-a transformat casa într-o „închisoare domestică” pentru soție și copii. Ani de teroare, violențe filmate și abuzuri

Un român stabilit în Italia, care își supraveghea soția cu camere video și o obliga să trăiască izolată, sub amenințări și bătăi, a fost condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare. Femeia și copiii erau controlați, lipsiți de libertate și de hrană, într-un coșmar care a durat ani întregi, relatează presa italiană.

Procesul bărbatului român în vârstă de 43 de ani, stabilit de mai mult timp în localitatea Cleto, provincia Cosenza, s-a încheiat cu o condamnare severă, după ce Tribunalul din Paola, prezidat de judecătorul Salvatore Carpino, l-a găsit vinovat de violență sexuală și rele tratamente aplicate în familie, aplicându-i o pedeapsă de 9 ani și 8 luni de închisoare.

Ani de teroare și umilințe

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi exercitat, timp de mai mulți ani, un control total asupra soției, forțând-o să trăiască într-o adevărată „închisoare domestică”.

Femeia era supusă zilnic la amenințări, bătăi și umilințe, până când, ajunsă la limită, a găsit curajul să ceară ajutorul Carabinierilor din Paola.

Intervenția rapidă a polițiștilor, care au activat imediat procedura „Codul Roșu”, a pus capăt unei lungi perioade de violențe fizice și psihologice.

Ulterior, bărbatul a fost arestat și trimis în judecată.

Scene de violență filmate cu telefonul

Ancheta a scos la iveală un tablou șocant: începând din 2020, bărbatul și-ar fi obligat soția să întrețină relații sexuale împotriva voinței sale, filmând unele dintre aceste episoade cu telefonul mobil.

Tot el ar fi instalat camere de supraveghere în locuință, pentru a-i monitoriza fiecare mișcare și a-i interzice orice libertate, de la mersul la serviciu până la contactul cu alte persoane.

Abuzuri, lipsuri și control total

Într-un incident din 2022, femeia ar fi fost lovită în față cu pumnul, pierzând doi dinți. Ancheta a documentat și faptul că agresorul folosea lipsurile materiale ca instrument de control, amenințând că nu îi va da bani pentru nevoile familiei sau pentru copiii minori dacă aceasta refuza să-l asculte.

Potrivit procurorilor, violențele ar fi continuat și în România, unde bărbatul și-ar fi abandonat soția și copiii fără bani și fără hrană timp de săptămâni întregi.

Pe lângă condamnarea deja pronunțată, agresorul ar putea face obiectul unui nou dosar penal pentru presupuse rele tratamente aplicate copiilor.

