Un român și doi ucraineni, în fața justiției britanice. Sunt acuzați că au incendiat proprietăți ale premierului Keir Starmer

Un român și doi cetățeni ucraineni au fost aduși în fața instanței de la Londra, acuzați că au conspirat pentru a incendia mai multe proprietăți și un vehicul legate de premierul britanic Keir Starmer. Procurorii afirmă că faptele, comise în luna mai, nu sunt tratate ca acte de terorism, potrivit Reuters.

Cei doi inculpați ucraineni, Roman Lavrynovych, în vârstă de 21 de ani, și Petro Pochynok, de 35 de ani, au apărut în fața instanței de la Old Bailey, unde au negat acuzația de conspirație pentru distrugere de bunuri prin incendiere, cu intenția de a pune în pericol vieți omenești.

Procurorii au declarat, la audierile anterioare, că dosarul vizează un autoturism care i-a aparținut anterior lui Starmer, un apartament în care acesta a locuit și o proprietate pe care o deține în prezent.

Un al treilea suspect, cetățeanul român Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, a fost de asemenea inculpat în legătură cu aceste incidente, însă nu a fost invitat să formuleze un răspuns la acuzații în această etapă a procedurii.

Procurorul Sarah Przybylska a precizat că dosarul nu este prezentat ca fiind legat de terorism sau de siguranța națională, iar judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a subliniat că circumstanțele faptelor sunt „în prezent destul de neclare”.

Pe parcursul a cinci zile din luna mai, poliția a fost chemată să intervină la trei incendii izbucnite în nordul Londrei, care păreau să vizeze direct pe premierul britanic.

Poliția a transmis că primul incendiu a implicat un autoturism Toyota RAV4 pe care Starmer îl vânduse anterior unui vecin. Trei zile mai târziu, a izbucnit un incendiu la o proprietate în care Starmer locuise în trecut, iar în ziua următoare a fost vizată o casă pe care acesta o deține încă.

Starmer, care locuiește în prezent la reședința oficială 10 Downing Street din centrul Londrei, de când a devenit prim-ministru în iulie 2024, a descris anterior aceste incidente drept „un atac asupra tuturor, asupra democrației și a valorilor pe care le apărăm”

