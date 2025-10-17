Live TV

Un român și doi ucraineni, în fața justiției britanice. Sunt acuzați că au incendiat proprietăți ale premierului Keir Starmer

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-17T224302.527
Premierul britanic Keir Starmer. Foto. Reuters

Un român și doi cetățeni ucraineni au fost aduși în fața instanței de la Londra, acuzați că au conspirat pentru a incendia mai multe proprietăți și un vehicul legate de premierul britanic Keir Starmer. Procurorii afirmă că faptele, comise în luna mai, nu sunt tratate ca acte de terorism, potrivit Reuters.

Cei doi inculpați ucraineni, Roman Lavrynovych, în vârstă de 21 de ani, și Petro Pochynok, de 35 de ani, au apărut în fața instanței de la Old Bailey, unde au negat acuzația de conspirație pentru distrugere de bunuri prin incendiere, cu intenția de a pune în pericol vieți omenești.

Procurorii au declarat, la audierile anterioare, că dosarul vizează un autoturism care i-a aparținut anterior lui Starmer, un apartament în care acesta a locuit și o proprietate pe care o deține în prezent.

Un al treilea suspect, cetățeanul român Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, a fost de asemenea inculpat în legătură cu aceste incidente, însă nu a fost invitat să formuleze un răspuns la acuzații în această etapă a procedurii.

Procurorul Sarah Przybylska a precizat că dosarul nu este prezentat ca fiind legat de terorism sau de siguranța națională, iar judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a subliniat că circumstanțele faptelor sunt în prezent destul de neclare”.

Pe parcursul a cinci zile din luna mai, poliția a fost chemată să intervină la trei incendii izbucnite în nordul Londrei, care păreau să vizeze direct pe premierul britanic.

Poliția a transmis că primul incendiu a implicat un autoturism Toyota RAV4 pe care Starmer îl vânduse anterior unui vecin. Trei zile mai târziu, a izbucnit un incendiu la o proprietate în care Starmer locuise în trecut, iar în ziua următoare a fost vizată o casă pe care acesta o deține încă.

Starmer, care locuiește în prezent la reședința oficială 10 Downing Street din centrul Londrei, de când a devenit prim-ministru în iulie 2024, a descris anterior aceste incidente drept „un atac asupra tuturor, asupra democrației și a valorilor pe care le apărăm”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump Zelenski
Miză enormă pentru Ucraina: Volodimir Zelenski, primit de Donald...
nicusor dan
Nicușor Dan despre explozia din Rahova: Datele preliminare arată că...
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
UE vrea achiziționarea de arme americane pentru Ucraina folosind...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat...
Ultimele știri
Momentul în care dronele ucrainene atacă un depozit de petrol din Crimeea. Urmează un incendiu de proporții
Trei morți și mai mulți răniți, după ce un autobuz s-a răsturnat în Serbia: „A părăsit carosabilul din motive necunoscute”
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind Covid, ar fi internată la Terapie Intensivă, în comă profundă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-16T185852.195
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete
Spiderweb
Șeful serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie că a orchestrat operațiunea „Spiderweb” a Ucrainei
Xi Jinping
Serviciile chineze ar fi desfășurat „acțiuni de spionaj la scară largă” în Marea Britanie. Scandalul politic declanșat la Londra
Mariaj
Numărul căsătoriilor în Marea Britanie a atins un minim istoric. Care este legătura dintre căsătorie și sărăcie
poliția din Londra / hoț de telefoane
Cum a devenit Londra capitala hoților de telefoane. Poliția a descoperit schema ascunsă care a dus la explozia de smarphone-uri furate
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la...
Fanatik.ro
”Sensibilul” baron Ionel Arsene vrea să scape de pedeapsa din România după modelul Alina Bica. Fostul șef CJ...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu