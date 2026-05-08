Un rubin „excepţional de mare” și de rar, de 11.000 de carate, a fost găsit în Myanmar

rubin profimedia-1097321646
Un rubin uriaş, de 11.000 de carate, a fost găsit în Myanmar. Este unul dintre cele mai mari rubine găsite vreodată în această ţară din Asia de Sud-Est, cunoscută pentru pietrele sale preţioase.

Acest rubin, extras în regiunea Mogok (nord), este „excepţional de mare, rar şi greu de găsit”, a anunţat într-un comunicat noul Guvern birman, susţinut de către armată, relatează News.ro.

„Rubinul uriaş prezintă o culoare roşie-purpurie, cu nuanţe gălbui, şi este considerat de o calitate cromatică ridicată”, a anunţat Guvernul.

În pofida faptului că este mult mai mic decât un rubin similar de 21.450 de carate - găsit în aceeaşi zonă în 1996 -, această piatră este mult mai preţioasă „din cauza culorii sale superioare, a clarităţii şi a calităţii sale”, a anunţat Guvernul, fără să-i estimeze valoarea.

Împăraţi, regi şi căpetenii de război şi-au disputat mult timp Valea Mogok, situată în regiunea Mandalay, unde se ascund cele mai remarcabile rubine, denumite „sânge de porumbel”.

Aceste pietre preţioase sunt unele dintre le mai scumpe din lume.

Bujuterii de cea mai înaltă calitate pot atinge câteva milioane de dolari.

Myanmarul este condus de către o juntă în urma unei lovituri de stat, în 2021, care a declanşat un război civil.

Însă fostul lider militar Min Aung Hlaing a devenit recent preşedinte, în urma unui proces electoral larg contestat.

