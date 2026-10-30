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Un rus a fost reţinut în Polonia după ce a fotografiat infrastructură feroviară. Asupra lui au fost găsite mii de poze și din alte țări

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Imagine cu cale ferată
Foto: GettyImages
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Poliţia poloneză a anunţat vineri că a reţinut un cetăţean rus în vârstă de 55 de ani, suspectat că a acţionat în numele unui serviciu de informaţii străin, precizând totodată că o instanţă a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de trei luni, relatează Reuters.

Ofiţeri de poliţie care asigurau securitatea la un meci de fotbal în oraşul Swidnica, sudul Poloniei, au observat un bărbat în apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată în timp ce fotografia trenurile care treceau şi infrastructura feroviară.

Poliţia a precizat că asupra bărbatului au fost găsite mii de fotografii cu obiective strategice şi infrastructură de transport, nu doar din Polonia.

„Bărbatul este suspectat de desfăşurarea unor activităţi în numele unui serviciu de informaţii străin. Toate indiciile sugerează că fotografiile realizate de acesta ar fi putut fi folosite împotriva securităţii statului”, a transmis poliţia într-un comunicat, citat de Agerpres.

Polonia a acuzat în repetate rânduri Rusia că desfăşoară operaţiuni de spionaj şi de influenţare pe teritoriul său, folosind de asemenea cetăţeni străini, în timp ce Moscova neagă astfel de acţiuni.

Ambasada Rusiei în Polonia nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Editor : A.P.

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