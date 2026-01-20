Live TV

Un rus suspectat de uciderea a nouă prizonieri de război a fost capturat de SBU

Data publicării:
Foto cu caracter ilustratov: Profimedia Images

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reţinut un cetăţean rus bănuit că ar fi responsabil pentru uciderea a nouă prizonieri de război ucraineni în regiunea rusă Kursk, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Îi vom găsi pe toţi criminalii ruşi. Fiecare dintre ei va fi tras la răspundere”, a spus Volodimir Zelenski luni, într-un mesaj video de la Kiev, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

El a mai precizat că i-a cerut adjunctului şefului serviciului de informaţii SBU, Oleksandr Poklad, să facă publice alte detalii în acest caz.

Nu este clar când au avut loc crimele. În înregistrarea video, Zelenski a făcut referite la luna „octombrie anul trecut”, dar probabil s-a referit la octombrie 2024, după ce trupele ucrainene au avansat în august în regiunea Kursk. Forţele ruseşti au respins ofensiva timp de câteva luni, declarând regiunea eliberată la sfârşitul lunii aprilie 2025.

Conform datelor publicate de Institutul pentru Raportarea Războiului şi Păcii (IWPR) în ianuarie, Ucraina are informaţii despre mai mult de 330 de cazuri în care militari ai săi au fost ucişi după ce au fost capturaţi de trupele ruseşti.

Editor : B.P.

