Live TV

Analiză Un șablon care nu se potrivește doar Varșoviei: Înainte de atacul dronelor, Polonia a fost saturată de campanii de dezinformare

Data actualizării: Data publicării:
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
UE vrea un zid de drone care să-i protejeze spațiul aerian. Foto: Profimedia
Din articol
Cum a reacționat politicul de la Varșovia Isterie anti-Ucraina

Deși politicienii polonezi au avertizat de mult timp că agresiunea rusă s-ar putea extinde și mai mult spre vest, incursiunea din 10 septembrie a aproape 20 de drone rusești pare să-i fi luat prin surprindere. În ultimele luni, a devenit din ce în ce mai la modă să le spună alegătorilor că „acesta nu este războiul nostru”, comentează analistul publicației European Pravda.

Pe 10 septembrie, conducerea militară a Poloniei a reacționat rapid și decisiv la mișcarea Rusiei: avioane de vânătoare au fost trimise în misiune, unele drone au fost doborâte, iar oficialii au declarat clar că țara a fost atacată.

Înaltii oficiali ai statului au răspuns, de asemenea, în mod constructiv, dar un răspuns autentic la provocarea Rusiei nu s-a materializat niciodată.

Răspunsul ineficient al Varșoviei nu ține atât de ignorarea amenințării reale, cât de reacția lentă a Washingtonului.

Politica externă și de securitate a Poloniei este orientată către Statele Unite mult mai puternic decât, de exemplu, guvernele Franței sau Germaniei.

Răspunsul lent al Americii este un semn rău nu numai pentru polonezi, ci și pentru Ucraina. Polonia își îndeplinește cu sârguință îndatoririle de principal partener logistic al Kievului, în parte pentru că se simte relativ în siguranță. Pasivitatea SUA subminează acest sentiment de siguranță, întărind în același timp sentimentul de impunitate al Kremlinului.

Citește și

Unde pot ajunge rachetele balistice rusești Iskander, lansate din Kaliningrad: țări și capitale în raza de acțiune. Situația României

Cum a reacționat politicul de la Varșovia

Printre consecințele politice interne interesante ale atacului Rusiei se numără reacția divizată a extremei drepte poloneze.

În timp ce curentul principal, Lege și Justiție și Coaliția Civică, au reacționat în moduri similare, fără a uita să se critice reciproc, popularul partid de extremă dreapta Confederația (cu 10-15% în sondaje în ultimele șase luni) și cercurile aliate au arătat o divizare clară.

Pe de o parte se află vicepreședintele Sejmului, Krzysztof Bosak, care a respins ca teorii conspiraționiste afirmațiile potrivit cărora dronele ucrainene au încălcat spațiul aerian al Poloniei sau că Ucraina le-a permis în mod deliberat să treacă.

Pe de altă parte se află colegul său de partid, Sławomir Mentzen, care a obținut un scor remarcabil de 15% la ultimele alegeri prezidențiale.

Mentzen îl critică pe premierul Tusk și pe partidul Lege și Justiție (al cărui candidat a devenit președinte) pentru că au lăsat țara nepregătită pentru un atac cu drone, solicită reducerea tuturor programelor sociale posibile în favoarea cheltuielilor de apărare, dar omite în mod constant faptul că atacul a fost rusesc și că Rusia reprezintă o amenințare pentru Polonia.

Împreună cu criticile constante la adresa prezenței migranților și refugiaților ucraineni în Polonia și apelurile la blocarea aderării Kievului la NATO, această amnezie selectivă în ceea ce privește Kremlinul este revelatoare.

Isterie anti-Ucraina

Dar poate că cea mai gravă evoluție din Polonia după 10 septembrie a fost valul de propagandă pro-rusă și creșterea isteriei anti-ucrainene, observate de cel puțin câteva luni.

Conform cercetărilor efectuate de Res Futura, cea mai mare parte a comentariilor de pe Facebook din 10 septembrie (38% din total) au dat vina pe Ucraina pentru atacul asupra polonezilor (pentru clarificare: acestea reflectă postările de pe rețelele sociale, nu o parte reprezentativă a opiniei publice).

Acest val de dezinformare cu privire la presupusul rol al Ucrainei în atacul cu drone s-a suprapus peste o campanie de ură deja în curs împotriva ucrainenilor din Polonia. Prim-ministrul Donald Tusk și noul președinte Karol Nawrocki, deși rivali, au alimentat amândoi retorica anti-ucraineană în încercarea de a câștiga voturile alegătorilor de extremă dreapta ai Confederației.

„Mai mult, proliferarea știrilor false pro-ruse și a urii anti-ucrainene pe rețelele de socializare reprezintă un pericol real pentru cetățenii ucraineni care trăiesc în Polonia”, comentează analistul.

 

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
2
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
3
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
Atac rafinarie
Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe...
nastase china
Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de...
Ultimele știri
Exerciții periculoase: Rusia și Belarus au exersat lansarea de arme nucleare tactice
Donald Trump se îndreaptă spre Marea Britanie, într-o vizită de stat atent coregrafiată: „Îl flatezi, îl îmbunezi, îl distragi”
Sprijin pentru România după incursiunea dronei rusești: Franța condamnă Moscova și trimite avioane Rafale pe flancul estic al NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
România la testul curajului, NATO la testul solidarității: Eastern Sentry - garanție împotriva amenințărilor Kremlinului
explozie
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 marină a Rusiei în Extremul Orient, 8.000 km de Kiev. „Ne așteptăm la necrologuri”
donald trump in biroul oval
Uniunea Europeană amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Donald Trump nu le găsește suficient de dure (Bloomberg)
Berlin, Germany, 16th Sept. 2025. Welcoming of the President of the Republic of Poland, Karol Nawrocki (POL), by Federal President Frank-Walter Steinmeier (GER) with military honours. Photo: Klaus Kroenert Credit: Klaus Kroenert/Alamy Live News
Președintele Germaniei i-a spus în față lui Nawrocki că Berlinul nu va plăti despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial
harta belarus polonia
Polonia prelungeşte pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”