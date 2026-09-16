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Un sat din Anglia a organizat un referendum și a votat pentru secesiunea față de Regatul Unit. Care este motivul

Data actualizării: Data publicării:
Piddington Referendum Vote Result Announced at Village Hall, Oxfordshire, UK - 16 Sep 2026
Foto: Profimedia
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Satul britanic Piddington, din comitatul Oxford, în sud-estul Angliei, a votat la un referendum simbolic pentru secesiunea faţă de Regatul Unit, ca protest faţă de un plan de găzduire a 1.256 de migranţi ilegali într-o fostă bază militară din zonă.

Aproximativ 285 de locuitori ai satului au votat pentru independenţă la această consultare organizată marţi de consiliul local şi la care rata participării a fost de 92%. Alţi 26 de locuitori au votat împotriva secesiunii, iar un vot a fost nul, conform rezultatelor publicate miercuri, relatează EFE, citată de Agerpres.

Referendumul, fără efecte legale, a fost organizat în mod deliberat pe 15 septembrie, zi care coincide cu aniversarea Bătăliei Angliei din 1940, o confruntare majoră între aviaţia britanică şi cea germană în al Doilea Război Mondial.

Iniţiativa a avut ca scop să exprime respingerea locuitorilor faţă de planul guvernului premierului laburist Andy Burnham de a folosi o bază militară dezafectată din apropierea localităţii pentru a găzdui acolo 1.256 de migranţi ilegali, toţi bărbaţi, în timp ce le sunt procesate cererile de azil.

Guvernul de la Londra a propus transformarea unor foste baze militare în tabere de refugiaţi, în locul rezervării hotelurilor în acest scop, aceasta din urmă fiind o practică ce a stârnit proteste de stradă în mai multe oraşe britanice.

Editor : M.B.

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