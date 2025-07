Un satelit de 88 de milioane de dolari, finanțat de Jeff Bezos, s-a pierdut în spațiu

Un satelit conceput pentru a detecta emisiile de metan – un gaz cu efect de seră extrem de puternic - a fost pierdut în spațiu, a anunțat marți organizația care îl operează, citată de Reuters. Satelitul are valoarea de 88 de milioane de dolari, fiind finanțat de miliardarul Jeff Bezos.

MethaneSAT colecta date privind emisiile și imagini de la sonde de foraj a țițeiului, conducte și instalații de procesare din întreaga lume începând din martie, însă a deviat de la traiectorie în urmă cu aproximativ zece zile, a precizat Environmental Defense Fund (EDF), organizația care a condus inițiativa.

Ultima sa poziție cunoscută era deasupra Svalbardului, în Norvegia, iar EDF a declarat că nu se așteaptă să fie recuperat, deoarece și-a pierdut alimentarea cu energie.

„Considerăm acest lucru un pas înapoi, nu un eșec”, a declarat Amy Middleton, vicepreședinte al EDF, pentru Reuters. „Am făcut atât de multe progrese și am învățat atât de multe încât, dacă nu am fi asumat acest risc, nu am fi avut niciuna dintre aceste cunoștințe.”

Lansarea MethaneSAT în martie 2024 a reprezentat o etapă importantă în campania de mai mulți ani a EDF de a trage la răspundere cele peste 120 de țări care, în 2021, s-au angajat să reducă emisiile de metan.

De asemenea, campania a urmărit să contribuie la respectarea unei promisiuni suplimentare făcute de 50 de companii petroliere și gaziere la summitul climatic COP28 de la Dubai, în decembrie 2023, de a elimina metanul și arderea de rutină a gazelor.

Deși MethaneSAT nu era singurul proiect care publica date prin satelit privind emisiile de metan, susținătorii săi afirmau că oferea informații mai detaliate despre sursele de emisii și că, în parteneriat cu Google, contribuia la crearea unei hărți globale a emisiilor, accesibilă publicului.

EDF a precizat că a raportat pierderea satelitului către agențiile federale americane, inclusiv Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA), Comisia Federală pentru Comunicații și Forțele Spațiale ale SUA.

Construcția și lansarea satelitului au costat 88 de milioane de dolari, potrivit EDF. Organizația a primit o finanțare de 100 de milioane de dolari de la „Bezos Earth Fund” în 2020 și a beneficiat de sprijin financiar semnificativ și din partea altor donatori. Proiectul a fost realizat în parteneriat și cu Agenția Spațială a Noii Zeelande.

