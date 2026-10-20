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Un satelit militar rusesc s-a apropiat periculos de un satelit finlandez care furnizează informații Ucrainei

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grafica cu sateliti care se ciocnesc in spatiu
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Satelitul militar rusesc Kosmos-2612, pe care observatorii occidentali îl clasifică drept un „satelit de inspecție”, s-a apropiat periculos de satelitul radar finlandez ICEYE-X36, care furnizează informații inclusiv pentru Ucraina. Experții suspectează că astfel de manevre ar putea fi folosite pentru a studia celălalt satelit, pentru a-și demonstra capabilitățile sau pentru a pregăti un bruiaj, relatează publicația rusă Kommersant.

Conform LeoLabs, o companie americană care urmărește obiectele de pe orbita Pământului, distanța dintre cele două nave spațiale a fost de aproximativ 4,8 km pe 17 octombrie. Observatorul de sateliți olandez Marco Langbroek a estimat-o la 1–2 km. Apropierea a fost rezultatul unei serii de manevre efectuate de nava spațială rusă, începând din 30 septembrie. Conform analizei Integrity ISR, pe 12 octombrie, Kosmos-2612 și-a coborât orbita și și-a ajustat parametrii, ceea ce, potrivit analiștilor, a dus la alinierea aproape perfectă a planului orbital al navei rusești cu cel al ICEYE-X36.

Belinda Marchand, de la compania americană Slingshot Aerospace, a declarat pentru Reuters că supravegherea sateliților, pregătirea pentru interferențe și demonstrarea capabilităților reprezintă posibile scopuri ale unor astfel de manevre. Michael Traut, șeful Comandamentului Spațial German, a avertizat anterior că astfel de manevre pot amenința constelațiile de sateliți comerciali chiar și fără un atac direct: de exemplu, acestea obligă sateliții să își schimbe orbita și să consume combustibil, scurtându-le durata de viață.

Nu este prima dată când sateliți militari rusești se apropie de ICEYE-X36. În luna mai, potrivit Forțelor Spațiale ale SUA, patru sateliți rusești - Kosmos-2610, Kosmos-2611, Kosmos-2612 și Kosmos-2613 - s-au apropiat de această navă spațială. Directorul executiv al ICEYE, Rafal Modrzewski, a declarat la acea vreme pentru Reuters că ulterior compania a ajustat orbita satelitului său, la care rușii au răspuns cu alte manevre.

ICEYE este o companie finlandeză fondată în 2014 care dezvoltă și operează sateliți radar de observare a Pământului. Aceasta își desfășoară activitatea printr-o rețea internațională de filiale, inclusiv ICEYE US, cu sediul în California. Filiala din SUA fabrică și operează sateliți licențiați în SUA și furnizează date clienților guvernamentali americani. Sateliții ICEYE sunt echipați cu radar cu apertură sintetică (SAR), ceea ce permite realizarea de imagini inclusiv pe timp de noapte și prin stratul de nori. Compania furnizează, de asemenea, date din satelit Ucrainei.

Editor : M.B.

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