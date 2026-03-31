Un satelit Starlink, din rețeaua lui Elon Musk, a înregistrat o anomalie pe orbită

Starlink. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Compania aerospaţială americană SpaceX a confirmat luni că un satelit Starlink a suferit duminică o anomalie pe orbită, un eveniment care a dus la întreruperea comunicaţiilor şi la generarea de resturi spaţiale, informează agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

Satelitul Starlink 34343 a pierdut contactul în timp ce opera la o altitudine de aproximativ 560 de kilometri deasupra Pământului, potrivit unui comunicat publicat de Starlink pe contul său oficial de pe platforma X.

Conform comunicatului, ultimele analize indică faptul că anomalia nu prezintă un risc nou pentru Staţia Spaţială Internaţională (ISS) şi echipajul acesteia, nici pentru viitoarea misiune selenară cu echipaj uman Artemis II a NASA.

SpaceX a declarat că va continua să monitorizeze satelitul şi orice resturi care pot fi urmărite şi îşi va coordona acţiunile cu NASA şi Forţa Spaţială a SUA.

SpaceX a menţionat, de asemenea, că evenimentul nu a reprezentat un risc nou pentru misiunea Transporter-16 lansată luni dimineaţă, desfăşurarea încărcăturii utile pentru acea misiune fiind efectuată mult deasupra sau sub constelaţia Starlink pentru a evita potenţiale coliziuni.

Între timp, LeoLabs, o companie americană de tehnologie spaţială specializată în urmărirea sateliţilor şi a resturilor spaţiale de pe orbita joasă a Pământului, a declarat luni că a detectat duminică un eveniment de generare de fragmente asociat cu Starlink 34343. Analiza sa sugerează similitudini cu o anomalie anterioară care a implicat satelitul Starlink 35956, la 17 decembrie 2025. 

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea atacului iranian asupra acesteia
Astronauți NASA pe Lună
Astronauții vor fi „cu siguranță cobai” pe Lună. Planurile NASA, analizate de experți: „Nu suntem încă pregătiți”
Elon Musk
Elon Musk, despre procurorii francezi: „înapoiți mintal”. Ce l-a supărat pe miliardar
photo-collage.png - 2025-07-06T002847.562
SUA, în impas bugetar: Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților de securitate de la aeroporturi
Twitter Asking Recently Laid Off Employees To Return, Warsaw, Poland - 08 Nov 2022
Elon Musk a indus în eroare investitorii Twitter: decizia unui juriu din San Francisco și implicațiile sale
Recomandările redacţiei
US Marines
Forţe speciale ale SUA au ajuns în Orientul Mijlociu. Ce misiune ar...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan avertizează: Frontiera estică a UE trebuie să devină mai...
femeie iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Trump repetă toate greșelile de...
Secretary Of Defense Pete Hegseth
Pentagonul răspunde acuzațiilor că Pete Hegseth ar fi încercat să...
Ultimele știri
Momentul în care unul dintre motoarele unui avion explodează, imediat după decolare. Imagini filmate de pasageri
Kaja Kallas și miniștri de externe din UE au ajuns în Ucraina pentru comemorarea victimelor masacrului de la Bucea
Rusia a rămas fără unul dintre cele mai mari porturi petroliere după ce Ucraina l-a lovit de patru ori într-o săptămână
Citește mai multe
