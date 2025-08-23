Vitomir Maricic, un scafandru croat, a intrat în istorie după ce a reușit să își țină respirația timp de 29 de minute și 3 secunde. Performanța, confirmată de Guinness World Records, a depășit precedentul record mondial cu aproape cinci minute, informează Science Alert.

La data de 14 iunie 2025, Vitomir Maričić a inspirat o ultimă gură de oxigen pur și s-a întins într-un bazin, unde a rezistat fără aer timp de 29 de minute și 3 secunde.

Potrivit Guinness World Records, aceasta este oficial cea mai lungă respirație voluntară ținută vreodată. Maričić a depășit precedentul record cu aproape cinci minute.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru a introduce în organism cât mai mult oxigen posibil, Maričić a inspirat oxigen pur timp de 10 minute înainte de încercare. Această tehnică a mărit cantitatea de oxigen dizolvat în plasma sanguină, care reprezintă un rezervor crucial pentru țesuturile corpului.

Într-un videoclip pe Instagram, Maričić a explicat că a început tentativa de doborâre a recordului cu aproximativ de cinci ori mai mult oxigen în corp decât în mod obișnuit. Fără acest aport, nu ar fi putut rezista atât de mult.

Chiar și atunci când respiră aer normal, abilitățile sportivului croat sunt impresionante, acesta reușind să își țină respirația până la 10 minute și 8 secunde.

Recordul Guinness pentru apnee statică fără oxigen suplimentar este de 11 minute și 35 de secunde și a fost stabilit de Branko Petrović din Serbia, în 2014.

Pentru comparație, o persoană obișnuită poate să își țină respirația între 30 și 90 de secunde.

Potrivit site-ului oficial Guinness, Maričić a încercat doborârea recordului în iunie pentru a atrage atenția asupra protejării oceanelor.

Editor : Ș.A.