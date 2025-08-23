Live TV

Video Un scafandru croat a doborât recordul pentru cea mai lungă respirație ținută sub apă. Cât a rezistat fără aer

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-08-18T203509.369
Vitomir Maričić a depășit precedentul record cu aproape cinci minute. Foto. Vitomir Maričić / Facebook

Vitomir Maricic, un scafandru croat, a intrat în istorie după ce a reușit să își țină respirația timp de 29 de minute și 3 secunde. Performanța, confirmată de Guinness World Records, a depășit precedentul record mondial cu aproape cinci minute, informează Science Alert.

La data de 14 iunie 2025, Vitomir Maričić a inspirat o ultimă gură de oxigen pur și s-a întins într-un bazin, unde a rezistat fără aer timp de 29 de minute și 3 secunde.

Potrivit Guinness World Records, aceasta este oficial cea mai lungă respirație voluntară ținută vreodată. Maričić a depășit precedentul record cu aproape cinci minute.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru a introduce în organism cât mai mult oxigen posibil, Maričić a inspirat oxigen pur timp de 10 minute înainte de încercare. Această tehnică a mărit cantitatea de oxigen dizolvat în plasma sanguină, care reprezintă un rezervor crucial pentru țesuturile corpului.

Într-un videoclip pe Instagram, Maričić a explicat că a început tentativa de doborâre a recordului cu aproximativ de cinci ori mai mult oxigen în corp decât în mod obișnuit. Fără acest aport, nu ar fi putut rezista atât de mult.

Chiar și atunci când respiră aer normal, abilitățile sportivului croat sunt impresionante, acesta reușind să își țină respirația până la 10 minute și 8 secunde.

Recordul Guinness pentru apnee statică fără oxigen suplimentar este de 11 minute și 35 de secunde și a fost stabilit de Branko Petrović din Serbia, în 2014.

Pentru comparație, o persoană obișnuită poate să își țină respirația între 30 și 90 de secunde.

Potrivit site-ului oficial Guinness, Maričić a încercat doborârea recordului în iunie pentru a atrage atenția asupra protejării oceanelor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
Digi Sport
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Base stations for a cellular networks on a roof in Russia
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o...
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Trump a ținut întreaga lume cu sufletul la gură. Ce a spus liderul...
studenti cu joburi
Ministrul Educației trimite studenții la muncă. Paradoxul care a...
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Furtuna a făcut ravagii în țară. Un mort în Argeș după prăbușirea...
Ultimele știri
Cum vrea China să împingă folosirea yuanului la nivel global, pentru ca moneda sa națională să aibă statutul dolarului
Fumatul pasiv poate afecta grav animalele de companie. Avertismentul medicilor veterinari pentru proprietarii de câini și pisici
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1026500015
Declarație surprinzătoare a lui David Popovici, după ce a luat aurul la 100 de metri liber: Foarte bine că nu am bătut recordul mondial
profimedia-0994995214
Volodimir Zelenski, detronat de președintele din Maldive la capitolul „cea mai lungă conferință de presă”. 15 ore a durat evenimentul
Aaryan Shukla
Aaryan Shukla, supranumit „calculatorul uman”, a doborât șase recorduri mondiale la matematică într-o singură zi
120 de zile sub apă: Un inginer german stabilește un record mondial
120 de zile sub apă: Un inginer german stabilește un record mondial. Cum ar putea viața sub apă să devină o posibilitate pentru oameni
Spencer Matthews aleargă la maraton
„Aș fi putut să mor”. Povestea tânărului care vrea să alerge 30 de maratoane în doar 30 de zile pentru a stabili un record mondial
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți dintre...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Motivul incredibil pentru care un abonat Voyo nu poate vedea meciurile pe platforma ProTV
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
1.281 lei pensie pentru o singură zi muncită. Cum s-a produs eroarea legislativă? Cine a beneficiat?
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Un studiu asociază mii de decese în Germania cu rezistenţa la antibiotice. „Una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...