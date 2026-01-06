Live TV

Video Un scandal sexual în care este implicat președintele Columbiei reapare online pe fondul amenințărilor sale la adresa SUA

Data publicării:
Colombian President Gustavo Petro in Cairo
Președintele columbian Gustavo Petro. Foto: Profimedia

Președintele columbian Gustavo Petro este bântuit de o istorie de alcov veche din 2024, care a reapărut în mediul online. El este acuzat că în 2024 ar fi fost surprins înșelându-și soția cu o femeie transgender. Liderul columbian, căsătorit, ar fi fost filmat ținându-se de mână cu modelul transgender Linda Yepes în timpul unei întâlniri în Panama, scrie NEXTA.

Ar fi un scenariu senzațional chiar și pentru o telenovelă: un luptător guerrilla transformat în om al păcii devine președinte al unei țări profund catolice, apoi este cuprins de un zvon privind o aventură cu prima reporteră TV transgender din țară.

Numai că acest lucru s-a petrecut în realitate, șocând clasa politică a Columbiei, la vremea respectivă.

Totul a început când președintele Gustavo Petro a fost văzut într-o vizită oficială în vecina Panama, nu alături de soția sa de 20 de ani, ci alături de Linda Yepes, care a intrat în istorie ca prima reporteră TV transgender din Columbia, a relatat Telemundo.

În videoclip, Petro și Yepes apar ținându-se de mână și zâmbind, fiind evident că se cunosc bine. Există și o imagine care îl înfățișează pe Petro când o fotografiază pe Yepes, care pozează pentru el într-o rochie albastră fără bretele.

După ce videoclipul a devenit viral, Petro a declarat că nu este homosexual și s-a descris ca fiind „heterosexual”.

NETA amintește că, după arestarea lui Nicolás Maduro, Petro l-a amenințat pe Donald Trump, spunând că „va pune mâna pe arme” dacă Statele Unite vor încerca să-l înlăture de la putere.

„Vino și prinde-mă!” — l-a provocat Petro pe Trump, atrăgându-l în jocul său.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sâmbătă, după intervenţia SUA în Venezuela, Trump i-a transmis lui Petro "să-şi păzească fundul" şi l-a calificat drept "un om bolnav" căruia "îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite".

Columbia, care se învecinează cu Venezuela, este considerată un important centru de producţie de cocaină.

Petro spune că nici măcar Hitler sau Franco nu au îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană. "SUA sunt prima ţară din lume care a bombardat o capitală sud-americană în toată istoria omenirii. Nici măcar (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu nu a făcut-o, nici (liderul nazist Adolf) Hitler, nici (dictatorul spaniol Francisco) Franco, nici (dictatorul portughez Antonio de Oliveira) Salazar. Ce distincţie teribilă este aceasta, pentru că sud-americanii nu o vor uita generaţii întregi", a scris Petro pe contul său de X.
Preşedintele columbian Gustavo Petro a respins duminică ameninţările şi acuzaţiile omologului său american.

"Numele meu nu apare în dosarele instanţelor privind traficul de droguri. Încetaţi să mă mai calomniaţi, domnule Trump", a transmis Petro.

Preşedintele columbian, de stânga, este foarte critic faţă de acţiunile militare ale administraţiei Trump în regiune. El acuză Statele Unite că l-au răpit pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro "fără bază legală".

Pentru preşedintele columbian, "rana va rămâne deschisă mult timp", dar "răzbunarea nu ar trebui să existe" pentru că "ucide inima".

"Partenerii comerciali trebuie să se schimbe, iar America Latină trebuie să se unească, altfel va fi tratată ca o servitoare şi ca o sclavă, nu ca centrul vital al lumii. O Americă Latină cu capacitatea de a înţelege, de a face comerţ şi de a se uni cu întreaga lume. Nu privim doar spre nord, ci în toate direcţiile", a scris preşedintele într-un mesaj lung.

Totodată, Petro i-a cerut omologului său brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, să caute o alianţă care "în primul rând trebuie să fie însăşi America Latină, care este în prezent bombardată".

Anterior, ministrul de Externe columbian, Rosa Villavicencio, şi-a exprimat "respingerea categorică, fermă şi neechivocă" faţă de declaraţiile lui Trump.

Potrivit lui Villavicencio, aceste declaraţii "sunt jignitoare, inadmisibile şi profund lipsite de respect, nu numai faţă de Columbia ca stat suveran, ci şi faţă de principiile fundamentale ale ordinii internaţionale".

"Orice tentativă de discreditare personală, politică sau instituţională a şefului statului constituie o ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne ale ţării noastre, în contradicţie deschisă cu principiile dreptului internaţional", a declarat ministrul de Externe într-o postare pe contul său de X.

"Columbia este o democraţie solidă, cu instituţii legitime şi o politică externă exercitată autonom, responsabil şi suveran. Aceste principii nu sunt negociabile, nu pot fi relativizate şi nu sunt supuse presiunilor externe, indiferent de originea lor", a declarat ministrul de Externe de la Bogota.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul
donald trump
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea lansa a doua operațiune militară
Secretary Of Defense Pete Hegseth
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ironizează sistemul de apărare aeriană al Rusiei în Venezuela
groenlanda
Oficial de la Casa Albă, despre poziţia oficială a americanilor pentru Groenlanda: Nimeni nu s-ar lupta militar cu SUA pentru insulă
Delcy rodriguez si maria machado, colaj
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial
Recomandările redacţiei
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea...
soldați și rachete în ucraina
Aproape 70% dintre români cred că o pace în Ucraina ar trebui semnată...
Ce înseamnă burnout. Foto Getty Images
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede...
putin da indicatii
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita...
Ultimele știri
Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire”
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben de viituri pe râuri din șase judeţe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de...
Fanatik.ro
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Ce amendă riști în Grecia în 2026 dacă folosești greșit luminile de avarie. Ce prevede legea și ce trebuie să...
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...