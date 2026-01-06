Președintele columbian Gustavo Petro este bântuit de o istorie de alcov veche din 2024, care a reapărut în mediul online. El este acuzat că în 2024 ar fi fost surprins înșelându-și soția cu o femeie transgender. Liderul columbian, căsătorit, ar fi fost filmat ținându-se de mână cu modelul transgender Linda Yepes în timpul unei întâlniri în Panama, scrie NEXTA.

Ar fi un scenariu senzațional chiar și pentru o telenovelă: un luptător guerrilla transformat în om al păcii devine președinte al unei țări profund catolice, apoi este cuprins de un zvon privind o aventură cu prima reporteră TV transgender din țară.

Numai că acest lucru s-a petrecut în realitate, șocând clasa politică a Columbiei, la vremea respectivă.

Totul a început când președintele Gustavo Petro a fost văzut într-o vizită oficială în vecina Panama, nu alături de soția sa de 20 de ani, ci alături de Linda Yepes, care a intrat în istorie ca prima reporteră TV transgender din Columbia, a relatat Telemundo.

În videoclip, Petro și Yepes apar ținându-se de mână și zâmbind, fiind evident că se cunosc bine. Există și o imagine care îl înfățișează pe Petro când o fotografiază pe Yepes, care pozează pentru el într-o rochie albastră fără bretele.

După ce videoclipul a devenit viral, Petro a declarat că nu este homosexual și s-a descris ca fiind „heterosexual”.

NETA amintește că, după arestarea lui Nicolás Maduro, Petro l-a amenințat pe Donald Trump, spunând că „va pune mâna pe arme” dacă Statele Unite vor încerca să-l înlăture de la putere.

„Vino și prinde-mă!” — l-a provocat Petro pe Trump, atrăgându-l în jocul său.

Sâmbătă, după intervenţia SUA în Venezuela, Trump i-a transmis lui Petro "să-şi păzească fundul" şi l-a calificat drept "un om bolnav" căruia "îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite".



Columbia, care se învecinează cu Venezuela, este considerată un important centru de producţie de cocaină.



Petro spune că nici măcar Hitler sau Franco nu au îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană. "SUA sunt prima ţară din lume care a bombardat o capitală sud-americană în toată istoria omenirii. Nici măcar (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu nu a făcut-o, nici (liderul nazist Adolf) Hitler, nici (dictatorul spaniol Francisco) Franco, nici (dictatorul portughez Antonio de Oliveira) Salazar. Ce distincţie teribilă este aceasta, pentru că sud-americanii nu o vor uita generaţii întregi", a scris Petro pe contul său de X.

Preşedintele columbian Gustavo Petro a respins duminică ameninţările şi acuzaţiile omologului său american.



"Numele meu nu apare în dosarele instanţelor privind traficul de droguri. Încetaţi să mă mai calomniaţi, domnule Trump", a transmis Petro.



Preşedintele columbian, de stânga, este foarte critic faţă de acţiunile militare ale administraţiei Trump în regiune. El acuză Statele Unite că l-au răpit pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro "fără bază legală".



Pentru preşedintele columbian, "rana va rămâne deschisă mult timp", dar "răzbunarea nu ar trebui să existe" pentru că "ucide inima".



"Partenerii comerciali trebuie să se schimbe, iar America Latină trebuie să se unească, altfel va fi tratată ca o servitoare şi ca o sclavă, nu ca centrul vital al lumii. O Americă Latină cu capacitatea de a înţelege, de a face comerţ şi de a se uni cu întreaga lume. Nu privim doar spre nord, ci în toate direcţiile", a scris preşedintele într-un mesaj lung.



Totodată, Petro i-a cerut omologului său brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, să caute o alianţă care "în primul rând trebuie să fie însăşi America Latină, care este în prezent bombardată".



Anterior, ministrul de Externe columbian, Rosa Villavicencio, şi-a exprimat "respingerea categorică, fermă şi neechivocă" faţă de declaraţiile lui Trump.



Potrivit lui Villavicencio, aceste declaraţii "sunt jignitoare, inadmisibile şi profund lipsite de respect, nu numai faţă de Columbia ca stat suveran, ci şi faţă de principiile fundamentale ale ordinii internaţionale".



"Orice tentativă de discreditare personală, politică sau instituţională a şefului statului constituie o ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne ale ţării noastre, în contradicţie deschisă cu principiile dreptului internaţional", a declarat ministrul de Externe într-o postare pe contul său de X.



"Columbia este o democraţie solidă, cu instituţii legitime şi o politică externă exercitată autonom, responsabil şi suveran. Aceste principii nu sunt negociabile, nu pot fi relativizate şi nu sunt supuse presiunilor externe, indiferent de originea lor", a declarat ministrul de Externe de la Bogota.





