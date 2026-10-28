Live TV

Video Un schelet rar de Nanotyrannus s-a vândut cu peste 47 milioane de dolari la o licitaţie din New York

Data publicării:
Un schelet rar de Nanotyrannus s-a vândut cu peste 47 milioane de dolari la o licitaţie din New York
Un schelet rar de Nanotyrannus s-a vândut cu peste 47 milioane de dolari la o licitaţie din New York . Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un schelet rar al unui Nanotyrannus, o rudă mai mică a Tyrannosaurus rex, s-a vândut la licitaţie la New York săptămâna aceasta pentru 47,3 milioane de dolari, devenind astfel una dintre cele mai scumpe fosile din lume.

Scheletul, numit „Jodi” după persoana care a descoperit rămăşiţele în 2019, a fost vândut marţi la Sotheby’s pentru 47,3 milioane de dolari, „după o licitaţie de douăsprezece minute în care şase ofertanţi au concurat online şi prin telefon, înainte ca vânzarea să se încheie în cele din urmă prin telefon”, a declarat Sotheby’s într-un comunicat citat de News.ro.

Sotheby’s a estimat iniţial că scheletul se va vinde cu o sumă cuprinsă între 6 şi 9 milioane de dolari. Rezultatul de marţi face ca „Jodi” să fie „al doilea cel mai valoros dinozaur vândut vreodată la licitaţie”, a menţionat Sotheby’s. Identitatea cumpărătorului nu a fost încă făcută publică.

Scheletul, care a fost prezentat la o licitaţie din Manhattan la începutul acestei luni, a fost descoperit de Jodi Pierson în 2019 pe terenul său privat din Formaţiunea Hell Creek, din judeţul Garfield, Montana, în apropierea oraşului Jordan. Potrivit casei de licitaţii Sotheby’s, scheletul măsoară 19,6 ft lungime de la nas până la coadă şi aproximativ 9,6 ft înălţime pe armătură, „fiind alcătuit din aproximativ 191 de elemente osoase fosile”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sotheby’s a descris nanotyrannusul ca fiind „un tiranozaurid carnivor, rapid şi extrem de specializat, care a trăit alături de Tyrannosaurus rex la sfârşitul Cretacicului, în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani”. De asemenea, a precizat că „deşi unii au emis anterior ipoteza că ar fi vorba de un T. rex adolescent, s-a demonstrat că Nanotyrannus prezintă peste 150 de diferenţe morfologice care îl disting de vărul său mult mai mare”.

Vânzarea şi preţul fosilei au stârnit critici din partea unor membri ai comunităţii ştiinţifice.

Thomas R. Holtz Jr., autor şi conferenţiar principal de paleontologie a vertebratelor la Universitatea din Maryland, a declarat că, în calitate de „cercetător specializat în tiranozauri”, „preocupările sale legate de vânzarea lui Jodi sunt aceleaşi preocupări generale privind toate aceste vânzări de fosile în valoare de milioane de dolari”.

„În acelaşi timp cu desfăşurarea acestei vânzări, unele muzee se închid (Academia de Ştiinţe Naturale de la Drexel din Philadelphia) sau sunt ameninţate cu închiderea (Muzeul de Istorie Naturală Sternberg de la Universitatea de Stat Fort Hays) din cauza depăşirilor de costuri care reprezintă, literalmente, doar o zecime din costul final al lui Jodi.

Linda Ivany, profesoară de paleoecologie evolutivă la Universitatea din Syracuse, a exprimat opinii similare în cadrul unui interviu acordat ziarului The New York Times: „Aceste fosile uimitoare ar trebui să rămână în domeniul public, pentru ca oamenii de ştiinţă să le poată studia, pentru ca cei mici să fie fascinaţi şi inspiraţi, şi pentru ca toată lumea să se poată minuna de lumile de demult şi de ceea ce putem învăţa din ele”.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
2
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
3
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
4
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
bilet loto
5
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean...
Au apărut imaginile: după ce a fost surprins în ”ipostaze tandre” cu un coleg, acum e cu o femeie cu 9 ani mai în vârstă
Digi Sport
Au apărut imaginile: după ce a fost surprins în ”ipostaze tandre” cu un coleg, acum e cu o femeie cu 9 ani mai în vârstă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pasare dinozaur Yuezhuornis yangyuanensis China
Paleontologii au descoperit o pasăre din Jurasic care semăna cu un fazan carnivor și avea gheare mortale. De ce nu putea zbura
schelet t rex
Cel mai scump dinozaur: Scheletul unui T-Rex a fost vândut cu 50 de milioane de dolari la New York, un preţ-record
geanta dinozaur profimedia
Geanta din „piele de T-Rex” nu a fost vândută la licitaţie la Paris. Nimeni nu a oferit suficienți bani
geanta dinozaur profimedia
O geantă din „piele” de dinozaur a fost scoasă la licitație. Prețul: 500.000 de euro
photo-collage.png - 2026-05-14T195655.064
Ultimul „titan” al Asiei de Sud-Est, descoperit în Thailanda. Dinozaurul de 28 de tone ar fi fost cel mai mare din regiune
Recomandările redacţiei
Yurii Sodol si volodimir zelenski pe front
Garanțiile de securitate cerute de Ucraina. Zelenski dă trei opțiuni...
Benjamin Netanyahu
Alegeri în Israel: Netanyahu revendică o majoritate a dreptei, dar...
Kirill Dmitriev
Un reprezentant special al lui Putin susține că Danemarca merită să...
dominic fritz si ilie bolojan profimedia-1013635685
De ce nu e USR acum „într-un mariaj” cu PNL și ce șanse dă Fritz unei...
Ultimele știri
Jandarm atacat în faţa ambasadei Israelului din Belgrad, agresorul a fost ucis. Nivelul de alertă teroristă, ridicat la maximum
Aproape 17.500 de instituţii din România au fost notificate cu privire la vulnerabilitatea informatică PHP2Shell. Reacţia Guvernului
Roma exclude o taxă de intrare pentru turiști, după modelul Veneției. Ce soluții propune primarul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Natalie Portman și-a refăcut viața după divorț și a devenit mamă din nou, la 45 de ani: "Sunt plină de uimire...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Cât l-a costat pe Mihai Rotaru să creeze noua „Craiova Maxima”. Suma uriașă investită în Universitatea
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
Banii, principalul motiv pentru care FCSB, Dinamo, Rapid şi U Craiova vor Cupa României! Miza uriaşă pentru...
Adevărul
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a...
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
Mâncare de gutui, rețetă veche românească. Cum se face sosul dulce-acrișor, cu zahăr caramelizat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De mână cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o altă femeie și ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Coșmarul prin care a trecut Nick de la N&D: „Ajunsese să refuze concertele”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicole Kidman, abdomen de "fier", cu pătrățele, la 59 de ani. A pozat într-un top minuscul și a dezvăluit ce...
Adevarul
Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia...
Newsweek
Sindicatele cer pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe. Curtea de Apel le-a tăiat avântul: Nu e legal!
Digi FM
Florin Negruțiu: „Când un ministru spune 'nu-mi doresc' să crească taxele, știu că va fi rău!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Parada pisicilor de lux! 1.500 de feline din 36 de țări s-au luptat pentru titlul de cele mai frumoase din...
Film Now
Amanda Seyfried a refuzat rolul care i-ar fi putut aduce faima mondială. De ce credea că filmul Marvel îi va...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...