Un scut de protecție al centralei de la Cernobîl a fost deteriorat, anunță AIEA: „Refacerea completă este esențială”

Un scut protector al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a izola materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza avariilor provocate de drone, a anunțat vineri organismul de supraveghere nucleară al ONU, un atac pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei, informează Reuters.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că o inspecție efectuată săptămâna trecută a structurii de izolare din oțel, finalizată în 2019, a constatat că impactul dronei din februarie, la trei ani de la începutul conflictului rus din Ucraina, a degradat structura.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat într-un comunicat că misiunea de inspecție „a confirmat că (structura de protecție) și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile portante sau la sistemele de monitorizare”.

Grossi a declarat că reparațiile au fost deja efectuate, „dar o refacere completă rămâne esențială pentru a preveni degradarea ulterioară și a asigura siguranța nucleară pe termen lung”.

ONU a raportat pe 14 februarie că autoritățile ucrainene au declarat că o dronă cu un focos exploziv puternic a lovit centrala, a provocat un incendiu și a deteriorat învelișul protector din jurul reactorului numărul patru, care a fost distrus în dezastrul din 1986.

Autoritățile ucrainene au declarat că drona era rusească. Moscova a negat că ar fi atacat centrala.

Nivelurile de radiații a rămas normal și stabil și nu au fost raportate scurgeri, a declarat ONU în februarie.

Explozia de la Cernobîl din 1986 a răspândit radiații în toată Europa și a determinat autoritățile sovietice să mobilizeze un număr mare de oameni și echipamente pentru a face față accidentului. Ultimul reactor funcțional al centralei a fost închis în anul 2000.

Rusia a ocupat uzina și zona înconjurătoare timp de mai bine de o lună, în primele săptămâni ale invaziei sale din Ucraina din februarie 2022, în timp ce forțele sale încercau inițial să avanseze spre capitala Ucrainei, Kiev.

AIEA a efectuat inspecția în același timp cu o anchetă la nivel național privind pagubele aduse substațiilor electrice de războiul de aproape patru ani dintre Ucraina și Rusia.

Editor : Ș.R.