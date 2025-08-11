Un senator care ar fi putut candida la alegerile prezidențiale din 2026 din Columbia a murit după ce a fost împușcat în cap

Senatorul Miguel Uribe, posibil candidat la președinția Columbiei, împușcat în cap în timpul unui eveniment de campanie, a decedat la spital, a anunțat luni familia sa, conform agenției Reuters.

'Îl rog pe Dumnezeu să îmi arate cum să învăț să trăiesc fără tine', a scris soția lui, Maria Claudia Tarazona, în media sociale.

Uribe, în vârstă de 39 de ani, era unul din liderii opoziției de dreapta și ar fi putut candida la alegerile prezidențiale din mai 2026. În 7 iunie, la Bogota, un adolescent în vârstă de 15 ani a tras asupra lui la un miting; două gloanțe l-au lovit pe politician în cap, iar altul într-un picior.

Columbia se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate din ultimul deceniu, fiind principala sursă de cocaină din lume. Președintele Gustavo Petro a fost ales în 2022 după ce a promis că va încerca să dezamorseze conflictele armate din țară printr-un dialog cu toate grupările - gherile, paramilitari și narcotraficanți. Anul acesta, armata a bombardat de mai multe ori situri ale celui mai mare cartel de traficanți, Clan del Golfo.

Editor : A.R.