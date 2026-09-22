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Un senator republican cere o anchetă a Congresului SUA cu privire la nunta lui Donald Trump Jr, finanțată de un oligarh rus

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Foto: Profimedia
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Senatorul republican John Curtis a cerut marţi deschiderea unei anchete în Congresul american cu privire la finanțarea de către un om de afaceri rus a unor festivităţi cu ocazia nunţii lui Donald Trump Jr, fiul mai mare al preşedintelui american.

„Un prăjitor de pâine este un cadou de nuntă. O petrecere pe o insulă privată plătită de către unul dintre oligarhii lui Putin este altceva”, a scris Curtis pe rețelele sociale.

Cererea senatorului republican se adaugă unor presiuni în tabăra republicană împotriva acestui cadou.

Donald Trump Jr şi soţia sa, Bettina Trump, au confirmat, săptămâna trecută, pe Instagram, că „scumpul (lor) prieten" Umar Kremlev le-a „oferit foarte generos două seri incredibile" de festivităţi în Bahamas, în mai.

Donald Trump declara vineri că fiul său a rambursat cheltuielile angajate de acest apropiat al Kremlinului, după ce au apărut întrebări despre riscul influenţei străine asupra familiei prezidenţiale.

„Unul dintre prietenii săi a organizat o petrecere de nuntă. Este un lucru foarte obişnuit. Am auzit vorbindu-se despre multe persoane care organizează petreceri de nuntă. Eu însumi am organizat multe", a declarat Trump.

„Dacă am înţeles bine, i-a dat banii înapoi”, a anunţat el.

Însă acest anunţ al lui Trump nu a stins scandalul.

„Cer respectuos Comisiei Judiciare a senatului să lanseze o anchetă cu privire la folosirea relaţiilor familiei prezidenţiale în scopul unor câştiguri financiare private, tratamente preferenţiale sau obţinerii unui acces şi mai mare din partea unor interese interne sau străine", a scris marţi John Curtis într-o scrisoare adresată şefilor Comisiei.

El cere ca Donald Trump Jr să fie citat să compară în Congres.

Senatorul democrat Dick Durbin, principalul democrat în Comisia Judiciară, susţine cererea senatorului republican.

„Corupţia la cel mai înalt nivel al statului nu ar trebui să fie tolerată niciodată", declară el, citat într-un comunicat.

El anunţă că susţine această cerere de anchetă parlamentară.

În scrisoarea sa, John Curtis cere să fie relansată o anchetă parlamentară împotriva afacerilor lui Hunter Biden, fiul fostului preşedinte democrat Joe Biden.

Donald Trump a preluat controlul republicanilor în Congres, la întoarcerea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Însă, de mai multe luni, tot mai mulţi aleşi ai majorităţii republicane se întorc împotriva preşedintelui republican şi cer mai multă transparenţă în dosarul Epstein sau încetarea războiului din Iran.

Editor : M.B.

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