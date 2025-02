Un senator republican oferă o alternativă la aderarea Ucrainei la Alianță. „Lasă-l pe Putin s-o bage în NATO, dacă vrea”

Senatul american ia în considerare ideea de a oferi Ucrainei o schemă de aderare rapidă la NATO, ca o garanție de securitate în cazul unui nou atac rusesc.

Senatorul Lindsey Graham (Partidul Republican), care a discutat cu președintele Zelenski în timpul unei conversații publice la Conferința de Securitate de la München, a declarat că aderarea Ucrainei la NATO nu pare a fi o opțiune realistă - trecând cu vederea faptul că Statele Unite se opun aderării, scrie Ukrainska Pravda.

El a adăugat doar că există persoane în NATO care nu doresc să vadă Ucraina acolo.

Cu toate acestea, în căutarea unei scheme care să garanteze securitatea Ucrainei, senatorul consideră inoportună respingerea pârghiei NATO.

„Am o idee, vine din The Art of the Deal [cartea lui Trump - n.r.]. Dacă nu putem fi de acord că ar trebui să fie în NATO acum, putem fi de acord că, dacă va exista vreodată o altă invazie, în momentul în care invadează, [Ucraina - n.r.] intră în NATO? Lasă-l pe Putin s-o bage în NATO, dacă vrea”.

Ca răspuns la o întrebare din public, el a adăugat că este conștient că un astfel de scenariu ar duce la o acțiune militară.

„Cred că îl lăsăm pe Putin să știe că dacă mai face asta vreodată, ei [Ucraina - n.r.] vor intra foarte repede în NATO. Și dacă el invadează din nou, intră în NATO, asta înseamnă că luptăm cu toții [pentru a apăra Ucraina]”.

În timpul panelului de discuții, el a repetat din nou această idee, demonstrând că considera propunerea serioasă.

Colega sa, senatoarea Jeanne Shaheen (democrată), a declarat că este de acord cu colegul său, dar nu a intrat în detalii cu privire la propunere, menționând doar că nu pot scoate NATO de pe masă.

Zelenski nu a comentat ideea.

În special, schema actuală de extindere a NATO nu prevede o aderare rapidă garantată, deoarece parlamentele tuturor statelor aliate trebuie să voteze în favoarea noului membru.

Editor : S.S.