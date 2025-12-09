Live TV

Un soldat britanic a murit în Ucraina după ce „a fost rănit într-un incident”

Data publicării:
Steaguri
Foto: Profimedia

Un membru al Forțelor Armate Britanice a murit în Ucraina în dimineața zilei de 9 decembrie, după ce a fost rănit într-un accident, informează Ukrainska Pravda.

Ministerul Apărării a declarat că soldatul britanic a fost rănit „într-un accident tragic în timp ce observa forțele ucrainene testând o nouă capacitate defensivă, departe de linia frontului”.

„Familia a fost înștiințată și gândurile noastre sunt alături de ei în acest moment trist și dificil.”, arată comunicatul MApN din Marea Britanie.

Este primul membru al forţelor armate britanice ucis în Ucraina de la începutul invaziei ruseşti din februarie 2022, a confirmat ministerul, care nu a furnizat alte informaţii despre soldat.

Prim-ministrul Keir Starmer a difuzat o declaraţie prin care prezintă „sincere condoleanţe” familiei soldatului căzut.

Regatul Unit a recunoscut anterior că un "număr mic" de trupe britanice sunt staţionate în Ucraina pentru a asigura securitatea diplomaţilor săi şi sprijinul armatei ucrainene.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Royal Navy track Russian submarine
2
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
3
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
4
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
5
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Huliaipole
Lupte grele în zona Zaporojie. Forțele ruse încearcă să încercuiască Huliaipole
Coronavirus corona virus prevention travel surgical masks and hand sanitizer gel for hand hygiene spread protection.
Fraudele legate de COVID au costat Marea Britanie aproape 11 miliarde de lire sterline
Război în Ucraina.
Spionii lui Putin sunt „îngrijorați de banii contribuabililor occidentali”. Legătura dintre planul de pace și inițiativa pentru muniție
brigada-ucraina-Pokrovsk
Rusia înregistrează soldații uciși ca „dezertori” pentru a ascunde pierderile din Pokrovsk, zonă care rămâne strategică pentru Putin
prizonier rus
„Americanul politicos”. Bruce, un voluntar pe frontul din Ucraina ia cu asalt tranșeele rusești: „În genunchi, vă rog”
Recomandările redacţiei
Volodymyr Zelenskyy and Nadia Calvino speak to press in Kyiv, Ukraine - 10 Feb 2025
Planul de pace revizuit al lui Volodimir Zelenski: interese globale...
dominic fritz sorin grindeanu
Cu ce am rămas după alegerile din București? PSD se duce spre...
igsu cisterna dn7
Circulația pe Valea Oltului rămâne închisă până miercuri dimineață...
alegeri rezultate
Cum explică edilul PSD al Sectorului 2 eșecul lui Băluță. Printre...
Ultimele știri
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător”
Cei mai puternici 28 de oameni în Europa conform clasamentului anual Politico
Teheranul reacționează după ce FIFA a desemnat partida Egipt - Iran de la CM 2026 „Meci Pride” LGBTQ+
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Primăria și Poliția din Iași vor să demoleze vila clanului Corduneanu, ridicată fără autorizație. Motivul...
Adevărul
Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...