Un soldat britanic a murit în Ucraina după ce „a fost rănit într-un incident”

Un membru al Forțelor Armate Britanice a murit în Ucraina în dimineața zilei de 9 decembrie, după ce a fost rănit într-un accident, informează Ukrainska Pravda.

Ministerul Apărării a declarat că soldatul britanic a fost rănit „într-un accident tragic în timp ce observa forțele ucrainene testând o nouă capacitate defensivă, departe de linia frontului”.

„Familia a fost înștiințată și gândurile noastre sunt alături de ei în acest moment trist și dificil.”, arată comunicatul MApN din Marea Britanie.

Este primul membru al forţelor armate britanice ucis în Ucraina de la începutul invaziei ruseşti din februarie 2022, a confirmat ministerul, care nu a furnizat alte informaţii despre soldat.

Prim-ministrul Keir Starmer a difuzat o declaraţie prin care prezintă „sincere condoleanţe” familiei soldatului căzut.

Regatul Unit a recunoscut anterior că un "număr mic" de trupe britanice sunt staţionate în Ucraina pentru a asigura securitatea diplomaţilor săi şi sprijinul armatei ucrainene.

Editor : Sebastian Eduard