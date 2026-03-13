Live TV

Un soldat francez a murit în timpul unui atac în Irak. Alți cinci au fost răniți. Misiunea lor nu avea legătură cu războiul din Iran

Iran harta
Dronele care au lovit baza franceză au venit din Iran. Foto: Profimedia

Un soldat francez a murit în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak, a anunţat Emmanuel Macron în noaptea de joi spre vineri, citat de Reuters.

„Adjutantul-şef Arnaud Frion din cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători alpini din Varces a murit pentru Franţa în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a scris şeful statului francez pe reţeaua de socializare X, scrie News.ro.

Emmanuel Macron a indicat că mai mulţi militari francezi au fost răniţi în atac.

„Acest atac împotriva forţelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil”, a scris preşedintele. „Prezenţa lor în Irak se înscrie în cadrul strict al luptei împotriva terorismului. Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a afirmat el.

Armata franceză a declarat joi seara că şase soldaţi francezi implicaţi în instruirea partenerilor irakieni în lupta împotriva terorismului au fost răniţi într-un atac cu drone în regiunea Erbil din Irak.

Militarii participau la o misiune de antrenament, când au fost loviți de două drone iraniene. Misiunea soldaților francezi din Irak a rămas cea din 2015, de antrenarea forțelor irakiene împotriva terorismului.

O misiune asemănătoare în Irak o au și italienii, a căror bază a fost lovită de o dronă iraniană ieri.. 

 

Editor : Sebastian Eduard

