Un soldat francez a murit în timpul unui atac în Irak. Alți cinci au fost răniți. Misiunea lor nu avea legătură cu războiul din Iran

„Adjutantul-şef Arnaud Frion din cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători alpini din Varces a murit pentru Franţa în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a scris şeful statului francez pe reţeaua de socializare X, scrie News.ro.
Emmanuel Macron a indicat că mai mulţi militari francezi au fost răniţi în atac.
„Acest atac împotriva forţelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil”, a scris preşedintele. „Prezenţa lor în Irak se înscrie în cadrul strict al luptei împotriva terorismului. Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a afirmat el.
Armata franceză a declarat joi seara că şase soldaţi francezi implicaţi în instruirea partenerilor irakieni în lupta împotriva terorismului au fost răniţi într-un atac cu drone în regiunea Erbil din Irak.