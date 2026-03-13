Un soldat francez a murit în timpul unui atac în Irak. Alți cinci au fost răniți. Misiunea lor nu avea legătură cu războiul din Iran

Un soldat francez a murit în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak, a anunţat Emmanuel Macron în noaptea de joi spre vineri, citat de Reuters.

„Adjutantul-şef Arnaud Frion din cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători alpini din Varces a murit pentru Franţa în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a scris şeful statului francez pe reţeaua de socializare X, scrie News.ro.



Emmanuel Macron a indicat că mai mulţi militari francezi au fost răniţi în atac.



„Acest atac împotriva forţelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil”, a scris preşedintele. „Prezenţa lor în Irak se înscrie în cadrul strict al luptei împotriva terorismului. Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a afirmat el.



Armata franceză a declarat joi seara că şase soldaţi francezi implicaţi în instruirea partenerilor irakieni în lupta împotriva terorismului au fost răniţi într-un atac cu drone în regiunea Erbil din Irak.

Militarii participau la o misiune de antrenament, când au fost loviți de două drone iraniene. Misiunea soldaților francezi din Irak a rămas cea din 2015, de antrenarea forțelor irakiene împotriva terorismului.

O misiune asemănătoare în Irak o au și italienii, a căror bază a fost lovită de o dronă iraniană ieri..

