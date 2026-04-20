Foto Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei

soldat israelian loveste cu un ciocan capul unei statui al lui iisus hristos
Soldatul surprins într-o fotografie în timp ce ridica o bară de fier pentru a lovi o statuie a lui Iisus în sudul Libanului face parte din armata israeliană, a confirmat aceasta în cursul nopţii, în urma unei anchete deschise duminică.

„În urma unei prime examinări (...) s-a stabilit că această fotografie îl înfăţişează pe un soldat al forţelor israeliene aflat în misiune în sudul Libanului”, a scris armata luni, puţin după miezul nopţii, pe contul său de X, în timp ce fotografia circulă pe scară largă pe reţelele de socializare. 

Israelul a preluat controlul asupra mai multor zone din sudul Libanului, bastion al Hezbollahului, după ce mişcarea pro-iraniană a atacat Israelul pe 2 martie, ca represalii la ofensiva israelo-americană împotriva Iranului. Un armistiţiu a intrat în vigoare vineri în Liban. 

„Se vor lua măsuri adecvate împotriva persoanelor implicate, în conformitate cu concluziile anchetei”, a adăugat armata, asigurând că va trata cazul cu „cea mai mare severitate”. 

Duminică dimineaţă, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a anunţat că armata verifică autenticitatea fotografiei. 

Imaginea arată un soldat israelian folosind un ciocan pentru a lovi capul unei statui a lui Iisus răstignit, care a căzut de pe cruce. 

Mass-media arabă a afirmat că statuia se afla în satul creştin Debl, din sudul Libanului, lângă graniţa cu Israelul. 

Primăria din Debl a declarat pentru AFP că statuia se afla într-adevăr în sat, dar nu a putut confirma dacă aceasta a fost avariată, conform News.ro. 

Armata israeliană a asigurat din nou pe X că „ajută comunitatea să repună statuia la locul ei” şi a precizat că nu are „nicio intenţie de a atinge infrastructurile civile, inclusiv clădirile religioase sau simbolurile religioase”. 

Trupele israeliene au rămas în zonă şi au demolat duminică noi case, potrivit agenţiei oficiale de presă libaneze, ANI.

