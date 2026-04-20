Soldatul surprins într-o fotografie în timp ce ridica o bară de fier pentru a lovi o statuie a lui Iisus în sudul Libanului face parte din armata israeliană, a confirmat aceasta în cursul nopţii, în urma unei anchete deschise duminică.

„În urma unei prime examinări (...) s-a stabilit că această fotografie îl înfăţişează pe un soldat al forţelor israeliene aflat în misiune în sudul Libanului”, a scris armata luni, puţin după miezul nopţii, pe contul său de X, în timp ce fotografia circulă pe scară largă pe reţelele de socializare.

Israelul a preluat controlul asupra mai multor zone din sudul Libanului, bastion al Hezbollahului, după ce mişcarea pro-iraniană a atacat Israelul pe 2 martie, ca represalii la ofensiva israelo-americană împotriva Iranului. Un armistiţiu a intrat în vigoare vineri în Liban.

„Se vor lua măsuri adecvate împotriva persoanelor implicate, în conformitate cu concluziile anchetei”, a adăugat armata, asigurând că va trata cazul cu „cea mai mare severitate”.

Duminică dimineaţă, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a anunţat că armata verifică autenticitatea fotografiei.

Imaginea arată un soldat israelian folosind un ciocan pentru a lovi capul unei statui a lui Iisus răstignit, care a căzut de pe cruce.

Mass-media arabă a afirmat că statuia se afla în satul creştin Debl, din sudul Libanului, lângă graniţa cu Israelul.

Primăria din Debl a declarat pentru AFP că statuia se afla într-adevăr în sat, dar nu a putut confirma dacă aceasta a fost avariată, conform News.ro.

Armata israeliană a asigurat din nou pe X că „ajută comunitatea să repună statuia la locul ei” şi a precizat că nu are „nicio intenţie de a atinge infrastructurile civile, inclusiv clădirile religioase sau simbolurile religioase”.

Trupele israeliene au rămas în zonă şi au demolat duminică noi case, potrivit agenţiei oficiale de presă libaneze, ANI.

