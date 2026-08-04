Un soldat rus a deschis focul asupra camarazilor săi şi a unor civili în Crimeea. „Tragedie la Sevastopol”

Un soldat rus a deschis focul asupra unor camarazi şi a unor civili în districtul Sevastopol din peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia, ucigând cel puţin patru persoane şi rănind alte patru, a anunţat guvernatorul local.

„Tragedie la Sevastopol. O situaţie de urgenţă a avut loc în localitatea Hmelniţki. Conform informaţiilor preliminare, un soldat a deschis focul asupra camarazilor săi. Un bărbat a fost ucis, altul a fost rănit”, a scris guvernatorul Mihail Razvojaiev luni, pe Telegram, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Soldatul a atacat apoi mai mulţi civili, ucigând doi bărbaţi (în vârstă de 59 şi 71 de ani) şi o femeie de 64 de ani şi rănind alţi trei.

Razvojaiev a transmis condoleanţe familiilor şi apropiaţilor celor decedaţi şi a menţionat că toţi răniţii primesc îngrijiri medicale de urgenţă şi că „medicii fac tot posibilul pentru a le salva vieţile”.

„Atacatorul a fost reţinut”, a declarat el, indicând că anchetatorii şi experţii criminalişti lucrează deja la faţa locului pentru a stabili toate circumstanţele incidentului.

Guvernatorul nu a dezvăluit posibilele motive ale atacatorului şi a făcut apel la „calm şi încredere doar în informaţiile oficiale”.

De la începutul războiului din Ucraina, autorităţile şi politicienii ruşi au atras atenţia asupra riscului potenţial de creştere a criminalităţii din cauza acţiunilor foştilor combatanţi, dintre care unii au fost recrutaţi din închisorile ruseşti sau au plecat pe front pentru a se sustrage urmăririi penale.

Editor : B.P.