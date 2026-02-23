Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni

Un soldat rus condamnat de un tribunal din Kiev pentru comiterea unei crime de război prin executarea a doi prizonieri de război ucraineni a fost condamnat la închisoare pe viață, a declarat procurorul general al țării.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a declarat vineri într-o postare pe rețelele de socializare că soldatul rus, numit de mass-media ucraineană Vladimir Ivanov, era pușcaș în Brigada 40 de marină separată a Flotei Pacificului a forțelor armate ruse, informează TVP World.

Un tribunal districtual din Kiev a constatat că, în ianuarie 2025, Ivanov a făcut parte dintr-un grup de soldați ruși care a organizat o ambuscadă împotriva forțelor ucrainene în timpul luptelor din regiunea Kursk din Rusia, la câteva luni după ce Ucraina a lansat o ofensivă în această zonă.

În timpul incidentului, doi soldați ucraineni au depus armele, au ridicat mâinile și s-au predat, au constatat procurorii.

„În ciuda acestui fapt, realizând că în fața lui se aflau prizonieri neînarmați care se aflau sub protecția dreptului internațional umanitar, [soldatul rus condamnat] a deschis focul asupra lor, respectând un ordin clar criminal. Ambii prizonieri de război ucraineni au murit pe loc”, a spus Kravchenko.

Tribunalul din Kiev a hotărât că Ivanov a înțeles că ordinul de a trage asupra prizonierilor era ilegal și că ar fi putut refuza să îl execute, adăugând că probele au arătat că nu exista nicio necesitate militară de a folosi forța împotriva celor doi soldați ucraineni care se predaseră.

În plus față de pedeapsa cu închisoarea pe viață, soldatul rus condamnat a fost obligat de instanță să plătească 50 de milioane de grivne ucrainene (982.000 de euro) pentru daune morale.

Comentând cazul, Kravchenko a adăugat: „Stabilim în mod constant crimele de război comise de Federația Rusă și ne asigurăm că autorii sunt aduși în fața justiției – aceasta rămâne o poziție de principiu a statului [ucrainean]”.

Uciderea prizonierilor de război

În noiembrie anul trecut, un tribunal din regiunea Zaporizhzhia, din sud-estul Ucrainei, l-a condamnat pe soldatul rus Dmitri Kurashov la închisoare pe viață pentru împușcarea militarului ucrainean neînarmat Vitalii Hodnyuk în ianuarie 2024, aceasta fiind prima dată când Ucraina a condamnat o persoană pentru o astfel de acuzație.

Un alt soldat rus, Sergei Tuzhilov, a primit o sentință similară luna trecută pentru implicarea sa în uciderea unor militari ucraineni.

Procuratura Generală a Ucrainei a declarat agenției de știri ucrainene Ukrinform în octombrie anul trecut că investighează execuțiile a peste 300 de prizonieri de război ucraineni.

