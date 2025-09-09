Un șomer din Austria a fost la un pas să facă pușcărie după ce a mers în vacanță în Grecia. Ce trebuia să facă bărbatul

O vacanță relaxantă petrecută la mătușa sa, în Grecia, l-a băgat pe un bărbat din Stiria Superioară (Austria) în mare bucluc. Bărbatul în vârstă de 31 de ani era înregistrat ca șomer la Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Austria (AMS) și nu și-a declarat șederea de două săptămâni în străinătate la începutul anului, procedură obligatorie în această situație, relatează Heute.at.

Procedând astfel, bărbatul a făcut o greșeală care este acum judecată drept tentativă de fraudă la Tribunalul Districtual Bruck. „A fost o greșeală, dar nu am făcut-o intenționat”, s-a apărat bărbatul de origine iraniană, potrivit „Kleine Zeitung”.

Anul trecut, acesta a petrecut câteva luni în arest preventiv pentru agresiune și era în atenția unui supraveghetor desemnat de autorități.

„După aceea, nu mă simțeam bine psihic”, a declarat bărbatul, motiv pentru care a mers să-și viziteze mătușa în Grecia.

Raportat de Minister

Judecătorul Michael Auracher a chemat persoana care se ocupa cu supravegherea acestuia pentru a oferi o explicație. „A menționat în timpul interviului de după vacanță că a fost în străinătate?”, a întrebat-o magistratul pe femeie.

„Nu, altfel aș fi consemnat acest lucru în dosar, deoarece banii sunt plătiți retroactiv și nu ar fi existat nicio plată pentru acea perioadă”, a declarat aceasta.

Ea a aflat despre vacanța acestuia doar dintr-o scrisoare trimisă de minister, fiind înștiințată de instituție că a solicitat bilete de avion.

„I-am spus că mă duc la mătușa mea, dar nu a înțeles”, a declarat bărbatul în vârstă de 31 de ani. Însă supraveghetoarea nu avea cum să știe că mătușa lui locuiește în Grecia.

Instanța a decis că, prin semnarea cererii pentru asistență de șomaj, acesta a fost de acord și cu cerințele de a raporta totul, iar asta include și aducerea la cunoștință cu privire la plecarea într-o vacanță în străinătate.

„Nu înțeleg totul”

Sentința primită de bărbat a constat în condamnarea la două luni de închisoare.

„Nu înțeleg. Doar pentru că nu am informat Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă, trebuie să merg la închisoare?”, a întrebat acesta judecătorul.

Dar acesta nu va executa nicio zi din pedeapsă, pentru că, din fericire pentru el, și-a găsit un loc de muncă între timp.

„Nu pentru asta am fost instruit, dar munca e muncă”, i-a spus judecătorului.

Editor : Liviu Cojan