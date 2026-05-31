Startup-ul american Foundation Future Industries, care dezvoltă roboți autonomi pentru aplicații militare și industriale și îl are printre investitori pe omul de afaceri Eric Trump, fiul președintelui american, și-a testat vehiculele robotizate în Ucraina, potrivit CNBC.

Compania Foundation Future Industries, cu sediul în San Francisco, își promovează roboții umanoizi ca soluție pentru îndeplinirea sarcinilor periculoase efectuate în prezent de oameni, inclusiv lucrările în zone de luptă. La începutul anului 2026, compania a trimis doi roboți Phantom MK-1 în Ucraina pentru o demonstrație pilot. Directorul general al Foundation Future Industries, Sankaet Pathak, a declarat că testele au fost efectuate cu sprijinul guvernului SUA și cu participarea oficialilor ucraineni.

Testele s-au concentrat în principal pe logistica în zone periculoase, inclusiv livrarea de marfă și misiuni de evacuare în apropierea liniei frontului.

Pathak a spus că roboții au demonstrat deja capacitatea de a îndeplini sarcini de transport de marfă care adesea pun personalul militar în pericol.

Cu toate acestea, modelul actual are limitări. Acesta poate transporta aproximativ 20 kg de marfă, nu este suficient de rezistent la apă și nu poate funcționa autonom pentru perioade îndelungate.

Compania intenționează să trimită o versiune îmbunătățită, Phantom 2, în Ucraina în cursul acestui an. Pathak a menționat că noul model va avea o capacitate de încărcare de două ori mai mare și capacități îmbunătățite de funcționare în condiții dificile.

Phantom MK-1.

CNBC a relatat, de asemenea, că Eric Trump, fiul președintelui SUA Donald Trump, a fost numit consilier strategic al startup-ului.

Potrivit CNBC, compania a obținut contracte de cercetare de la guvernul SUA în valoare totală de 24 de milioane de dolari pentru a studia utilizarea roboților în logistică, inspecții și operațiuni legate de armament pentru armată.

Se așteaptă ca armata să înceapă să utilizeze roboții în următoarele 12-18 luni.

