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Un stat din UE întrerupe accesul la tratamente de fertilitate pentru bărbații de peste 55 de ani. Care sunt motivele

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Foto: Profimedia Images
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În Danemarca, bărbaţii cu vârste de peste 55 de ani nu vor mai avea acces la tratamentele de fertilitate din sectorul medical public, a anunţat marţi organizaţia regiunilor daneze, care gestionează structurile publice de sănătate din această ţară, informează AFP, preluată de Agerpres. 

„Noua reglementare înseamnă că, de acum înainte, bărbaţii vor trebui îndrumaţi spre un tratament de fertilitate înainte să împlinească 55 de ani” în cadrul spitalelor publice, a anunţat Danske Regioner într-un comunicat de presă. 

„Toate pistele de tratament vor fi oprite atunci când bărbaţii vor împlini vârsta de 56 de ani”, a precizat agenţia daneză. 

Măsura, justificată prin recomandări medicale, vizează limitarea riscurilor pentru sănătatea copiilor asociate cu vârstele avansate ale taţilor, au explicat reprezentanţii Danske Regioner. 

Până în prezent, în Danemarca, singura limită de vârstă pentru tratamentele de reproducere asistată le vizau pe femei, care trebuie să înceapă acest parcurs medical cel mai târziu la vârsta de 40 de ani. 

Nicio femeie de peste 46 de ani nu poate urma un tratament de fertilitate în Danemarca. 

Această ţară este una dintre primele din lume care au introdus o astfel de limită de vârstă pentru bărbaţi. 

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), o persoană din şase este afectată de infertilitate la nivel global. 

În Danemarca, un copil din nouă se naşte în urma unui tratament de fertilitate. 

Editor : A.C.

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