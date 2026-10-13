Live TV

Video Un student din Kiev recrutat de ruși a încercat să arunce în aer un microbuz care transporta soldați ucraineni

Data publicării:
student
Sursă foto: SBU
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Forțele de ordine ucrainene au reținut un student din Kiev, în vârstă de 19 ani, care ar fi pregătit aruncarea în aer a unui microbuz care urma să ducă militari pe front. Tânărul, care ar fi fost recrutat de ruși, este cercetat pentru tentativă de comitere a unui act terorist, scrie Ukrainska Pravda, citând serviciile de informații ucrainene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform anchetei, tânărul a încercat să arunce în aer un vehicul al Forțelor de Apărare Ucrainene în schimbul unei recompense bănești, acționând în complicitate cu o persoană care îi coordona acțiunile de la distanță.

Serviciul de informații al Ucrainei, SBU, afirmă că studentul ar fi fost recrutat de ruși. La instrucțiunile acestora, studentul a mers în localitatea Rivne și, la un loc stabilit de la periferia orașului, a preluat un rucsac care conținea un telefon, o baterie externă și explozivi.

Studentul a plasat dispozitivul exploziv sub un microbuz al Forțelor de Apărare ale Ucrainei. Vizavi de locul faptei, a amplasat un telefon și o baterie externă, camuflate sub forma unei cutii de suc, pentru a monitoriza de la distanță vehiculul și a aștepta detonarea dispozitivului.

dispozitiv
Sursă foto: SBU

În acea noapte, coordonatorul a încercat să detoneze explozivii de la distanță. Cu toate acestea, ofițerii SBU au descoperit intențiile lor și au împiedicat atacul.

Tânărul a fost reținut (pe 23 septembrie - n.r.) și informat cu privire la suspiciunile care îi sunt aduse, iar instanța a dispus ca măsură preventivă arestarea preventivă fără dreptul la eliberare pe cauțiune.

Pentru tentativa de atac terorist, acesta riscă până la 12 ani de închisoare, cu sau fără confiscarea bunurilor.

video
Sursă foto: SBU

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
caii sălbatici
1
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
3
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
rares-bogdan-inquam-george-calin
4
Rareș Bogdan: Noi suntem 25 de liberali gata să votăm Guvernul Luca Niculescu și e...
donald-trump-profimedia-2
5
Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific (sau Atlantic) „Oceanul Trump” sau...
"Totul a fost o mizerie!" Acordul Trump - Putin a fost demontat, după doar 3 zile
Digi Sport
"Totul a fost o mizerie!" Acordul Trump - Putin a fost demontat, după doar 3 zile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dmitro Kuleba
Fostul ministru ucrainean de Externe: „Rusia nu are nevoie de 400.000 de soldați pentru a ataca NATO. Are nevoie de cinci drone”
Lansare de sateliți Starlink cu o rachetă Mercury Redstone
Avertismentul lui Volodimir Zelenski: China ajută Rusia să dezvolte un sistem de sateliți care ar putea ghida atacuri în timp real
lavrov
Serghei Lavrov, reacție dură după ce Volodimir Zelenski a cerut un armistițiu: „Nu cred că Ucraina merită”
steagul rusiei in spatele unuo gard de sarma ghimpata, metafora
UE a adoptat noi sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează aproape 1.600 de persoane şi entităţi. Mesaj transmis de Kaja Kallas
Logistics hub in Kyiv region destroyed in Russian missile attack
„Este un coșmar absolut”. Cum au devenit depozitele de comerț electronic din Rusia noul front al războiului
Recomandările redacţiei
Dassault Rafale fighter jets are seen during annual air force demonstrations at Base aerienne 105 d'Evreux-Fauville
Până nu demult secrete, simulările franceze de atacuri nucleare îi...
Cost explosion in the Euro zone - prices go through the roof
România, pe primul loc în UE la scumpirea chiriilor: 43,5% într-un...
Talibans Celebrate Take Over’s 3rd Anniversary - Kabul
Europa rupe un tabu: întâlniri secrete cu regimul taliban pentru...
scandal faleza galati
Modernizare cu scandal și proteste pe faleza Dunării din Galați...
Ultimele știri
VIDEO Un bărbat a fost aruncat dintr-un montagne russe în SUA, sub privirile soției lui
Trump ia în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. „Nu suntem mulțumiți de ea”
Ce semnificație are sărbătoarea din 13 octombrie pentru credincioși. Povestea evenimentului care a marcat ortodoxia românească
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Culisele rupturii de la FCSB Mihai Stoica – Gigi Mustață. De ce Meme a insistat la liderul Peluzei Nord să-l...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Daniel Șendre intervine în disputa momentului: “Bunica lui Mircea Bravo a băgat FCSB – CSA Steaua în...
Adevărul
Olguța Vasilescu, despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Putem să-l dăm jos peste șase luni”. Ce s-a...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică...
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani
Newsweek
Cum a ajuns pensia specială a magistraților 25.400 lei, cât 9 pensii medii? Sau cât 25 pensii de invaliditate
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India