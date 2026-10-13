Forțele de ordine ucrainene au reținut un student din Kiev, în vârstă de 19 ani, care ar fi pregătit aruncarea în aer a unui microbuz care urma să ducă militari pe front. Tânărul, care ar fi fost recrutat de ruși, este cercetat pentru tentativă de comitere a unui act terorist, scrie Ukrainska Pravda, citând serviciile de informații ucrainene.

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Conform anchetei, tânărul a încercat să arunce în aer un vehicul al Forțelor de Apărare Ucrainene în schimbul unei recompense bănești, acționând în complicitate cu o persoană care îi coordona acțiunile de la distanță.

Serviciul de informații al Ucrainei, SBU, afirmă că studentul ar fi fost recrutat de ruși. La instrucțiunile acestora, studentul a mers în localitatea Rivne și, la un loc stabilit de la periferia orașului, a preluat un rucsac care conținea un telefon, o baterie externă și explozivi.

Studentul a plasat dispozitivul exploziv sub un microbuz al Forțelor de Apărare ale Ucrainei. Vizavi de locul faptei, a amplasat un telefon și o baterie externă, camuflate sub forma unei cutii de suc, pentru a monitoriza de la distanță vehiculul și a aștepta detonarea dispozitivului.

Sursă foto: SBU

În acea noapte, coordonatorul a încercat să detoneze explozivii de la distanță. Cu toate acestea, ofițerii SBU au descoperit intențiile lor și au împiedicat atacul.

Tânărul a fost reținut (pe 23 septembrie - n.r.) și informat cu privire la suspiciunile care îi sunt aduse, iar instanța a dispus ca măsură preventivă arestarea preventivă fără dreptul la eliberare pe cauțiune.

Pentru tentativa de atac terorist, acesta riscă până la 12 ani de închisoare, cu sau fără confiscarea bunurilor.

Sursă foto: SBU

Editor : B.P.