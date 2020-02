Un surfer american a descoperit când a ieșit din apă că s-a aflat în pericol de moarte VIDEO

Un surfer din statul american Florida a aflat abia când a ajuns pe plajă în ce pericol s-a aflat, filmarea realizată cu drona sa arătând că apa era plină de rechini.

Jeremy Johnston, de 33 de ani, a intrat joi în apă la New Smyrna Beach. "Am intrat în apă și m-am urcat pe placă, iar când nivelul apei a ajuns până fluierul piciorului am început să vâslesc ușor cu mâinile pentru că am văzut câți rechini erau", a declarat Johnston pentru CNN.

Bărbatul a spus că a petrecut puțin timp în apă, apoi a ieșit și a înălțat drona.

În anumite momente, în imagini apar și 12 rechini în același timp. "Am fost șocat și uimit", spune Johnston.

Rechinul cu înotătoare negre este des întâlnit în New Smyrna Beach, iar zona este supranumită capitala atacurilor de rechin. Potrivit International Shark Attack File - baza de date organizată de Muzeul de Istorie naturală din Florida, orice om care a intrat în apă la New Smyrna Beach s-a aflat la aproximativ 3 metri de un rechin.

Jeremy Johnston a avertizat oamenii să iasă din apă și a arătat filmarea și altor surferi, atribuind numărul mare de rechini din apă momelii aruncate de către pescarii din zonă.

Editor web: Vlad Mironescu