Un tablou semnat de celebrul artist stradal Bansky a fost vândut pentru o sumă uriașă. Pentru cât a fost adjudecată lucrarea

Un tablou rar al artistului stradal Banksy, inspirat dintr-o creaţie celebră a pictorului scoţian Jack Vettriano, decedat recent, a fost vândut cu aproape 4,3 milioane de lire sterline (peste 5 milioane de euro), a anunţat casa de licitaţii Sotheby's.

Intitulat „Crude Oil (Vettriano)'' şi supranumit câteodată „Toxic beach'', tabloul, o pictură în ulei, a fost vândut marţi seară în cadrul unei licitaţii desfăşurate la Londra, informează AFP, potrivit Agerpres.

Pictura a fost prezentată prima dată cu prilejul unei expoziţii importante dedicate lui Banksy în 2005.

În mod întâmplător, licitaţia a avut loc la o zi după anunţul privind moartea pictorului Jack Vettriano, care i-a servit drept sursă de inspiraţie lui Banksy. Trupul neînsufleţit al acestui pictor autodidact, în vârstă de 73 de ani, a fost descoperit sâmbătă în apartamentul său din Nisa, un oraş din sudul Franţei. Foarte popular în rândul publicului, artistul scoţian nu era însă luat în serios de critici.

Deşi este cunoscut mai ales datorită graffitiurilor percutante pe care le realizează pe ziduri în diverse locuri din lume (provocând de fiecare dată isteria publicului), Banksy, este, de asemenea, autorul unor tablouri şi sculpturi.

Celelalte tipuri de creaţii au rămas însă în umbra desenelor sale stradale, unele devenite emblematice.

Pictură versus graffiti

Creaţiile artistului stradal, a cărui identitate reală este în continuare un mister, i-au adus mai multe zeci de milioane de dolari, transformându-l în unul dintre cei mai cunoscuţi artişti britanici din lume.

Nu doar captivante din punct de vedere vizual, operele lui Banksy transmit adeseori mesaje puternice şi provocatoare. Teme precum războiul, capitalismul, contractul social şi drepturile omului sunt abordate frecvent în creaţiile sale.

Pictată manual, ''Crude Oil'' este o parodie a tabloului ''The Singing Butler'', de Jack Vettriano, care reprezintă un cuplu dansând pe o plajă. Tabloul este extrem de popular în Regatul Unit.

Versiunea lui Banksy, originar din oraşul Bristol, este mai puţin romantică, iar scena de cuplu este perturbată de un vapor pe cale să se scufunde.

În locul menajerei din tabloul original, apar doi bărbaţi în combinezoane de protecţie, care se pregătesc să răstoarne un butoi cu substanţe toxice.

''Banksy a utilizat umorul şi ironia caracteristice pentru a produce o imagine care vorbeşte despre problemele majore ale secolului al XXI-lea, cum ar fi mediul, poluarea şi capitalismul'', au precizat reprezentanţii casei Sotheby's într-un comunicat publicat înainte de licitaţie.

Deşi versiunea lui Banksy a fost adjudecată pentru o sumă mai mare decât estimarea iniţială (3 milioane de lire sterline), ea rămâne cu mult sub precedentele recorduri de vânzare ale artistului stradal.

În octombrie 2021, creaţia sa parţial distrusă ''Girl With Balloon'', redenumită "Love Is In The Bin", a fost vândută pentru suma de 18,6 milioane de lire sterline (21,8 milioane de euro).

Cu şase luni înainte, în martie, ''Game Changer'', un tablou care aduce un omagiu personalului sanitar, a fost adjudecat pentru 16,75 milioane de lire sterline (19,5 milioane de euro).

Tabloul ''Crude Oil'' făcea parte din colecţia muzicianului american Mark Hoppus, cofondator al trupei punk Blink-182.

