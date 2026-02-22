Live TV

Un tânăr s-a cazat la un hotel de lux din Madrid cu doar un cent pe noapte. Camera costa, de fapt, 1.000 de euro

Turist în cameră de hotel
Un spaniol în vârstă de 20 de ani a descoperit o eroare pe o platformă de plăți online și a reușit să se cazeze la un hotel scump din Madrid cu doar un eurocent pe noapte, în loc de 1.000 de euro, cât costa camera. Tânărul a fost însă prins de polițiști și a ajuns în arest, relatează La Repubblica.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, tânărul a selectat „opțiunea de plată prin intermediul unei platforme internaționale de plăți online” și apoi „a modificat procesul de validare a tranzacției, reușind astfel să determine sistemul să autorizeze tranzacția după introducerea unui singur cent”.

Spaniolul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost arestat după ce s-a cazat la un hotel de lux din Madrid, unde făcuse o rezervare pentru patru nopți, pentru un total de 4.000 de euro, dar pentru care plătise de fapt 4 cenți, de 100.000 de ori mai puțin.

Nu era prima dată când făcea asta: se cazase la hotel de mai multe ori, provocând „un prejudiciu de 20.000 de euro”, potrivit poliției.

El mai este acuzat că a consumat băuturi din minibar fără să le plătească.

Poliția spaniolă mai spune că aceasta este „prima dată când se detectează acest modus operandi” în Spania.

Ancheta a început în urma unei plângeri depuse pe 2 februarie de o agenție de rezervări de turism. Pe site-ul de rezervări, tranzacția a fost înregistrată corect pentru suma integrală a sejurului, „în timp ce, în realitate, plata efectivă a fost de doar un cent”.

„Neregula nu a fost detectată imediat”, a explicat poliția, ci câteva zile mai târziu, când platforma de plăți a transferat doar patru cenți în loc de 4.000 de euro către compania hotelieră.

