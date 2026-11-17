Un tanc Leopard de fabricație germană, utilizat de armata ucraineană, ar fi supraviețuit unui număr impresionant de atacuri cu drone rusești. Vehiculul blindat ar fi fost lovit de 45 de ori în timpul unei contraofensive desfășurate în regiunea Donețk, fără să fie distrus sau scos din luptă.

Informația provine de la un comandant ucrainean și a fost relatată de analistul militar american Rob Lee. Incidentul nu a putut fi însă verificat independent prin imagini sau înregistrări video.

Potrivit publicației germane Focus, incidentul s-ar fi produs în timpul operațiunii „Vivaldi”, desfășurată de forțele ucrainene în regiunea Donețk, în estul țării.

Rob Lee, fost ofițer al Infanteriei Marine americane și în prezent cercetător la Foreign Policy Research Institute, a relatat pe platforma X că a aflat despre incident direct de la comandantul unei brigăzi ucrainene implicate în operațiune.

Conform acestuia, tancul Leopard a fost atacat în repetate rânduri de drone FPV rusești, dar a rămas funcțional și capabil să participe în continuare la operațiuni militare.

Nu a fost precizat modelul exact al tancului german, iar afirmațiile comandantului ucrainean nu au putut fi confirmate din surse independente.

45 de lovituri cu drone și tancul a rămas în luptă

Dronele FPV, prescurtare de la First Person View, sunt aparate de zbor fără pilot, controlate de operatori prin intermediul imaginilor transmise în timp real de camerele montate la bord.

Acestea sunt utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina și pot transporta încărcături explozive destinate distrugerii vehiculelor blindate, pozițiilor defensive și echipamentelor militare.

Costul relativ redus și capacitatea de a lovi cu precizie au transformat dronele FPV într-una dintre principalele amenințări pentru tancurile de pe câmpul de luptă.

Cu toate acestea, incidentul relatat de comandantul ucrainean sugerează că blindatele grele pot continua să reziste unor atacuri repetate, în funcție de tipul muniției utilizate, locul impactului și sistemele suplimentare de protecție.

Potrivit lui Rob Lee, comandantul ucrainean consideră în continuare tancurile indispensabile pentru operațiunile ofensive și estimează că acestea vor putea fi utilizate eficient chiar și în condițiile proliferării dronelor.

Operațiunea „Vivaldi”, contraofensiva desfășurată în secret de Ucraina

Incidentul s-ar fi produs în timpul contraofensivei ucrainene „Vivaldi”, lansată în mai 2026.

Operațiunea a fost ținută inițial secretă, fiind anunțată public abia pe 15 septembrie de comandantul ucrainean Andrii Bilețki.

Până la sfârșitul lunii septembrie, armata ucraineană a anunțat că recuperase 176 de kilometri pătrați de teritoriu.

La 19 octombrie, autoritățile de la Kiev au declarat încheiată operațiunea.

În cadrul acestor lupte, tancurile au fost utilizate pentru susținerea acțiunilor ofensive, în condițiile în care câmpul de luptă era supravegheat permanent de drone.

Și un tanc rusesc T-62M ar fi rezistat la 52 de atacuri cu drone

Cazul tancului Leopard nu este singurul episod de acest fel relatat de analiștii militari.

Expertul ucrainean Dmitro Putiata a prezentat un incident produs în aceeași operațiune, în care militarii ucraineni ar fi atacat un tanc rusesc T-62M cu 52 de drone FPV, pe parcursul mai multor ore.

În ciuda loviturilor repetate, vehiculul nu a luat foc.

Potrivit analistului, explicația a fost faptul că tancul nu avea muniție la bord. Aceasta poate reprezenta un factor decisiv în distrugerea unui blindat, deoarece loviturile care provoacă aprinderea sau detonarea muniției pot produce explozii devastatoare.

T-62M este o versiune modernizată a tancului sovietic T-62, echipată cu sisteme îmbunătățite de observare și protecție.

Un alt Leopard ucrainean ar fi supraviețuit la 52 de atacuri în februarie

Focus amintește și un incident relatat de publicația ucraineană United24 Media, produs în februarie 2026.

Un tanc Leopard 1A5 al armatei ucrainene ar fi rezistat la 52 de atacuri lansate de drone rusești pe parcursul unei confruntări care a durat aproape 24 de ore.

Blindatul era echipat cu sisteme suplimentare de protecție împotriva dronelor, iar echipajul a reușit să îl recupereze de pe câmpul de luptă.

Aceste episoade au readus în discuție rolul tancurilor în războiul modern, în condițiile în care dronele ieftine pot pune în pericol vehicule militare care costă milioane de euro.

Specialistul ucrainean în tancuri Serhii Berezuțki a susținut anterior că blindatele nu au devenit inutile, dar trebuie adaptate la noile amenințări.

Printre soluțiile luate în calcul se numără utilizarea tancurilor în cooperare mai strânsă cu infanteria, reducerea cantității de muniție transportate și dezvoltarea unor turele fără echipaj.

Cazul Leopardului care ar fi rezistat la 45 de lovituri indică posibilitatea ca vehiculele blindate grele să rămână relevante pe câmpul de luptă, însă nu demonstrează că acestea sunt invulnerabile în fața dronelor.

Editor : Sebastian Eduard