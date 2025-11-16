Un tanc israelian a deschis focul asupra unor trupe ONU de menținere a păcii. Incidentul a avut loc în sudul Libanului

Forţele israeliene au deschis focul duminică asupra unor pacificatori ai ONU în sudul Libanului, într-un incident pe care misiunea ONU de menţinere a păcii l-a descris drept o încălcare gravă a regulilor internaţionale. Niciun membru al contingentului ONU nu a fost rănit, relatează Reuters.

Armata israeliană a transmis că soldaţii au tras iniţial asupra a doi suspecţi în zona El Hamames, lângă frontieră, realizând abia ulterior că era vorba despre membri ai misiunii ONU. Militarii au pus eroarea pe seama condiţiilor meteo nefavorabile şi au anunţat că incidentul este în curs de investigare.

Potrivit Forţei Interimare a ONU în Liban (UNIFIL), focurile au fost trase dintr-un tanc Merkava aflat pe teritoriul libanez, către pacificatorii aflaţi la sol. Rafalele de mitralieră grea au căzut la aproximativ cinci metri de contingentul ONU, determinându-i pe aceştia să caute adăpost. Tancul israelian s-a retras după ce UNIFIL a contactat armata israeliană pe canalele oficiale.

UNIFIL a denunţat incidentul ca pe „o încălcare gravă” a Rezoluţiei 1701 a Consiliului de Securitate al ONU, care stipulează că singurele forţe armate permise în sudul Libanului sunt pacificatorii ONU şi armata libaneză, notează Reuters, citată de News.ro.

Armata libaneză a transmis că încălcările repetate ale suveranităţii sale de către Israel destabilizează ţara şi îi îngreunează desfăşurarea forţelor proprii în sud.

Israelul menţine cinci poziţii militare pe teritoriul libanez şi efectuează frecvent lovituri aeriene în sudul ţării, afirmând că vizează gruparea Hezbollah, susţinută de Iran. Deşi un armistiţiu între Israel şi Hezbollah a fost convenit anul trecut, ambele părţi se acuză reciproc de încălcarea acordului.

Editor : Liviu Cojan