Un bărbat din Wisconsin, tată a trei copii, și-a înscenat moartea într-un accident de caiac și a fugit în străinătate după o femeie cunoscută online. El și-a răsturnat intenționat ambarcațiunea și a aruncat în apă telefonul, portofelul și actele pentru ca familia și autoritățile să creadă că s-a înecat. Bărbatul a fost descoperit de anchetatori după aproape trei luni, fiind condamnat la 89 de zile de închisoare. În plus, acesta a plătit 30.000 de dolari despăgubiri pentru costurile căutărilor din lacul Green, care au durat 58 de zile și au implicat bărci cu sonare și echipe de scafandri, informează The New York Times.

Sentința primită a fost egală cu perioada în care autoritățile au crezut anul trecut că Ryan Borgwardt s-a înecat într-un lac din Wisconsin.

Judecătorul Mark T. Slate, de la tribunalul din comitatul Green Lake, a dat sentința la scurt timp după ce bărbatul, Ryan Borgwardt, 45 de ani, a spus că nu contestă acuzația pentru o contravenție care viza inducerea autorităților în eroare, făcându-le să creadă că s-a înecat în timp ce se afla cu caiacul pe lacul Green, în seara de 11 august 2024.

Borgwardt risca până la nouă luni de închisoare. El ajunsese la un acord cu procurorii pentru o pedeapsă de 45 de zile, dar judecătorul Slate a respins înțelegerea și a decis în schimb condamnarea la 89 de zile.

Judecătorul a explicat că au trecut exact 89 de zile de la momentul în care Borgwardt a fost declarat dispărut, pe 12 august 2024, și până pe 8 noiembrie 2024, când anchetatorii au stabilit că este în viață și au început să comunice cu el prin e-mail, în timp ce se afla în străinătate.

Săptămâna trecută, Borgwardt a plătit și 30.000 de dolari despăgubiri pentru costurile operațiunilor de căutare a trupului său în lacul Green, acțiune care a durat 58 de zile și a implicat bărci cu sonare și o echipă de scafandri. Într-o scurtă declarație în instanță, el și-a exprimat regretul pentru faptele sale.

„Regret profund acțiunile mele din acea noapte și toată suferința pe care am provocat-o familiei și prietenilor mei”, a spus Borgwardt.

Procurorul comitatului Green Lake, Gerise LaSpisa, a afirmat că Borgwardt și-a înscenat moartea „pentru a dispărea din viața de zi cu zi de soț și tată în Wisconsin” și pentru a călători în străinătate ca să se întâlnească cu o femeie cunoscută online cu câteva luni înainte.

Ca parte a planului său, și-a transferat bani în conturi din afara SUA și comunica în mod regulat cu femeia, „declarându-și dragostea și dorința de a-și construi o nouă viață împreună cu ea”, a spus LaSpisa. De asemenea, bărbatul și-a inversat vasectomia și a căutat metode prin care ar putea dispărea fără să fie găsit.

În noaptea în care și-a înscenat moartea, și-a răsturnat caiacul în lacul Green, aflat la aproximativ 120 de kilometri sud-vest de Green Bay, și a aruncat în apă telefonul mobil, o undiță și o cutie cu echipament de pescuit în care se aflau cheile, portofelul și permisul de conducere, au precizat autoritățile.

Apoi, a mers toată noaptea cu o bicicletă electrică până la Madison, Wisconsin. De acolo a luat autobuze până la Toronto, de unde s-a îmbarcat într-un avion spre Paris. Ulterior, a ajuns în Georgia, unde „a început să își construiască o viață alături de femeia cunoscută pe internet, găsindu-și un loc de muncă și o locuință”, a spus LaSpisa.

Autoritățile au petrecut săptămâni întregi căutându-i trupul în lac, până când o analiză digitală a unui laptop predat de soția lui investigatorilor a arătat, în octombrie 2024, că Borgwardt transferase bani într-un cont bancar din străinătate și comunica online cu o femeie.

Folosind numerele de telefon și adresele de e-mail găsite pe laptop, anchetatorii au dat de o femeie vorbitoare de rusă, care i-a pus în legătură cu Borgwardt. Aceștia au început să comunice cu el și l-au convins în cele din urmă să revină în Wisconsin, unde a fost inculpat în decembrie pentru o singură contravenție: obstrucționarea justiției.

Indiferent de verdict, a spus procurorul LaSpisa, „distrugerea provocată familiei sale nu va putea fi niciodată reparată”.

Avocatul lui Borgwardt, Erik C. Johnson, a subliniat în instanță că acesta nu ar fi putut fi extrădat din Georgia pentru o astfel de contravenție.

„Nu a vrut să se întoarcă. Nu trebuia să se întoarcă. A făcut-o. A vrut să repare ce a greșit și acesta este motivul pentru care s-a întors”, a spus Johnson.

Editor : Ș.A.