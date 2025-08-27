Live TV

Video&Foto Un tată a trei copii și-a înscenat moartea într-un accident de caiac și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elaborat

Data publicării:
profimedia-1030011213
Imagine ilustrativă cu un caiac pe un râu. Foto: Profimedia

Un bărbat din Wisconsin, tată a trei copii, și-a înscenat moartea într-un accident de caiac și a fugit în străinătate după o femeie cunoscută online. El și-a răsturnat intenționat ambarcațiunea și a aruncat în apă telefonul, portofelul și actele pentru ca familia și autoritățile să creadă că s-a înecat. Bărbatul a fost descoperit de anchetatori după aproape trei luni, fiind condamnat la 89 de zile de închisoare. În plus, acesta a plătit 30.000 de dolari despăgubiri pentru costurile căutărilor din lacul Green, care au durat 58 de zile și au implicat bărci cu sonare și echipe de scafandri, informează The New York Times.

Sentința primită a fost egală cu perioada în care autoritățile au crezut anul trecut că Ryan Borgwardt s-a înecat într-un lac din Wisconsin.

Judecătorul Mark T. Slate, de la tribunalul din comitatul Green Lake, a dat sentința la scurt timp după ce bărbatul, Ryan Borgwardt, 45 de ani, a spus că nu contestă acuzația pentru o contravenție care viza inducerea autorităților în eroare, făcându-le să creadă că s-a înecat în timp ce se afla cu caiacul pe lacul Green, în seara de 11 august 2024.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Borgwardt risca până la nouă luni de închisoare. El ajunsese la un acord cu procurorii pentru o pedeapsă de 45 de zile, dar judecătorul Slate a respins înțelegerea și a decis în schimb condamnarea la 89 de zile.

Judecătorul a explicat că au trecut exact 89 de zile de la momentul în care Borgwardt a fost declarat dispărut, pe 12 august 2024, și până pe 8 noiembrie 2024, când anchetatorii au stabilit că este în viață și au început să comunice cu el prin e-mail, în timp ce se afla în străinătate.

Săptămâna trecută, Borgwardt a plătit și 30.000 de dolari despăgubiri pentru costurile operațiunilor de căutare a trupului său în lacul Green, acțiune care a durat 58 de zile și a implicat bărci cu sonare și o echipă de scafandri. Într-o scurtă declarație în instanță, el și-a exprimat regretul pentru faptele sale.

„Regret profund acțiunile mele din acea noapte și toată suferința pe care am provocat-o familiei și prietenilor mei”, a spus Borgwardt.

Procurorul comitatului Green Lake, Gerise LaSpisa, a afirmat că Borgwardt și-a înscenat moartea „pentru a dispărea din viața de zi cu zi de soț și tată în Wisconsin” și pentru a călători în străinătate ca să se întâlnească cu o femeie cunoscută online cu câteva luni înainte.

Ca parte a planului său, și-a transferat bani în conturi din afara SUA și comunica în mod regulat cu femeia, „declarându-și dragostea și dorința de a-și construi o nouă viață împreună cu ea”, a spus LaSpisa. De asemenea, bărbatul și-a inversat vasectomia și a căutat metode prin care ar putea dispărea fără să fie găsit.

În noaptea în care și-a înscenat moartea, și-a răsturnat caiacul în lacul Green, aflat la aproximativ 120 de kilometri sud-vest de Green Bay, și a aruncat în apă telefonul mobil, o undiță și o cutie cu echipament de pescuit în care se aflau cheile, portofelul și permisul de conducere, au precizat autoritățile.

Apoi, a mers toată noaptea cu o bicicletă electrică până la Madison, Wisconsin. De acolo a luat autobuze până la Toronto, de unde s-a îmbarcat într-un avion spre Paris. Ulterior, a ajuns în Georgia, unde „a început să își construiască o viață alături de femeia cunoscută pe internet, găsindu-și un loc de muncă și o locuință”, a spus LaSpisa.

Autoritățile au petrecut săptămâni întregi căutându-i trupul în lac, până când o analiză digitală a unui laptop predat de soția lui investigatorilor a arătat, în octombrie 2024, că Borgwardt transferase bani într-un cont bancar din străinătate și comunica online cu o femeie.

Folosind numerele de telefon și adresele de e-mail găsite pe laptop, anchetatorii au dat de o femeie vorbitoare de rusă, care i-a pus în legătură cu Borgwardt. Aceștia au început să comunice cu el și l-au convins în cele din urmă să revină în Wisconsin, unde a fost inculpat în decembrie pentru o singură contravenție: obstrucționarea justiției.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Indiferent de verdict, a spus procurorul LaSpisa, „distrugerea provocată familiei sale nu va putea fi niciodată reparată”.

Avocatul lui Borgwardt, Erik C. Johnson, a subliniat în instanță că acesta nu ar fi putut fi extrădat din Georgia pentru o astfel de contravenție.

„Nu a vrut să se întoarcă. Nu trebuia să se întoarcă. A făcut-o. A vrut să repare ce a greșit și acesta este motivul pentru care s-a întors”, a spus Johnson.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Scandal între Danemarca și SUA pe tema Groenlandei. Diplomat american...
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele...
taxe
Măsurile din Pachetul al doilea care îi afectează direct pe românii...
Ion Antonescu si Corneliu Zelea Codreanu
Ce cred românii despre Mișcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu...
Ultimele știri
Incendiu uriaș în portul Hamburg. Zeci de pompieri au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările
Plan de instigare dejucat la Chișinău. Cum voiau unii indivizi să oprească ceremoniile de Ziua Independenței. Poliția a intrat pe fir
Premierul canadian: „Vladimir Putin se teme să se întâlnească cu Volodimir Zelenski”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Cresc tensiunile între Venezuela și SUA. Caracasul mobilizează nave de război în apele sale teritoriale
Steven Pifer
Un fost ambasador american la Kiev admite: „Ucraina ar trebui să ia în considerare planul B”
Donald Trump și Vladimir Putin.
Trump îl amenință din nou pe Putin dacă nu ajunge la un acord de pace cu Ucraina: „Este foarte, foarte grav ce am în minte”
Primă Doamnă a SUA, Melania Trump din profil cu ochelari de soare portret
Melania Trump prezintă o iniţiativă de introducere a Inteligenţei Artificiale în şcolile americane
Vicepreședintele SUA, JD Vance
JD Vance, ridiculizat pe rețelele sociale pentru că nu face diferența dintre capitulare și negociere. Reacțiile internauților
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Fanatik.ro
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Imagini bombă! Fiul secret al lui Putin, filmat pentru prima dată! Cine este mama copilului
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Nelly Furtado le "dă peste nas" celor care-i critică silueta. Ținuta curajoasă purtată pe scenă, combinată cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Horia Brenciu, zi de naștere cu glume și voie bună: „Mă simt de 18 ani. Ne vedem la un cico!”
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Povestea de dragoste care a cucerit lumea muzicii și a sportului