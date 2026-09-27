Saher Sakr, prezentat ca unul dintre bărbații care au participat la răpirea tinerei Noa Argamani în timpul masacrului comis de Hamas în Israel la 7 octombrie 2023, a fost ucis sâmbătă într-un atac aerian în tabăra Nuseirat, din centrul Fâșiei Gaza, relatează i24news.tv.

Potrivit presei palestiniene, Sakr era cel conducea motocicleta pe care Noa Argamani a fost dusă cu forța spre Gaza după răpirea sa de la festivalul Nova, în apropierea kibbutzului Réïm. Imaginile cu tânăra pe motocicletă, în timp ce partenerul ei de atunci, Avinatan Or, era dus separat în Gaza, au devenit una dintre cele mai emblematice secvențe ale zilei de 7 octombrie 2023.

Noa Argamani, pe motocicleta cu care a fost răpită și dusă în Gaza. Foto: captură video/IDF/X

Noa Argamani a fost eliberată pe 8 iunie 2024 în cadrul unei operațiuni israeliene de amploare desfășurate la Nuseirat, alături de Almog Meir Jan, Andrey Kozlov și Shlomi Ziv. Operațiunea a fost denumită ulterior „Arnon”, în omagiu adus lui Arnon Zmora, membru al unității antiteroriste a poliției israeliene, rănit mortal în timpul intervenției.

Avinatan Or a rămas, la rândul său, captiv timp de peste doi ani. El a fost eliberat pe 13 octombrie 2025, după 738 de zile de captivitate.

În ultimele luni, forțele de securitate israeliene și-au intensificat eforturile pentru a-i găsi pe teroriștii identificați ca fiind cei care au pătruns în Israel pe 7 octombrie și au participat la masacre, răpiri și alte abuzuri. Unii dintre aceștia ar fi implicați, de asemenea, în eforturile Hamas de a-și reconstrui capacitățile în Fâșia Gaza.

Un dispozitiv care combină informațiile și capacitățile operaționale are sarcina de a-i identifica pe acești bărbați, de a le urmări deplasările și de a determina posibilitățile de lovitură. Forțele israeliene dispun de liste de ținte actualizate periodic, pe măsură ce sunt colectate noi informații despre autorii evenimentelor din 7 octombrie.

Forțele Aeriene, sub îndrumarea Shin Bet și împreună cu unitatea „Gideonim 33” din cadrul Lahav 433, au lansat sâmbătă un atac în zona Nuseirat și l-au eliminat pe teroristul Saher Nadal Latfi Zaker, care a furnizat, printre altele, armament organizației teroriste Hamas în timpul războiului, precizează și Forțele Aeriene israeliene, într-un comunicat postat pe X. חיל-האוויר בהכוונת שב״כ יחד עם יחידת הגדעונים 33 בלהב 433 תקפו אתמול (ש') במרחב נוציראת, וחיסלו את המחבל סאהר נדאל לטפי צקר, פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי הפועלים ברצועת עזה, שסיפק בין היתר אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור חמאס במהלך המלחמה.



המחבל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7… pic.twitter.com/kVED2gqpbP — Israeli Air Force (@IAFsite) September 27, 2026 În ultima perioadă, teroristul a pus la cale comploturi teroriste împotriva forțelor IDF și a civililor din Statul Israel, în colaborare cu membri ai aripilor militare ale organizațiilor teroriste Hamas și Jihadul Islamic Palestinian, încălcând în mod sistematic acordul de încetare a focului. Teroristul a fost eliminat din aer pentru a lichida amenințarea pe care o reprezenta. Forțele de securitate sunt dislocate în zonă în conformitate cu acordul și vor continua să acționeze pentru a elimina orice amenințare imediată.

Editor : M.C