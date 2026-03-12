Un transportator rusesc de gaz lichefiat, atacat recent, plutește în derivă în Mediterana

Un transportator rusesc de gaz natural lichefiat (GNL), atacat recent în largul Libiei, se află în derivă între Malta şi insula italiană Lampedusa, a anunţat joi autoritatea portuară din La Valletta.

Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat săptămâna trecută Kievul de un „atac terorist" împotriva M.T.Arctic Metagaz, care transporta gaz natural lichefiat în Mediterana, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cei 30 de membri ai echipajului au fost toţi salvaţi, potrivit Moscovei.

Autoritatea portuară libiană declarase că în noaptea de 3 spre 4 martie pe navă respectivă s-au auzit „explozii bruşte, ce au fost urmate de un incendiu violent, ceea ce a dus la scufundarea sa" la nord de portul Sirte.

Dar notificările oficiale transmise miercuri şi joi navigatorilor de către autorităţile malteze lasă să se înţeleagă că transportatorul rusesc nu s-a scufundat complet.

„Direcţia porturilor şi a navigaţiei de agrement a Ministerului Transporturilor din Malta informează toate navele că transportatorul rusesc de GNL, M.T. Arctic Metagaz, este scăpat de sub control şi pluteşte în derivă", se menţionează în nota autorităţilor malteze.

Conform coordonatelor GPS publicate în nota respectivă, nava se află în apele internaţionale între Malta şi mica insulă italiană Lampedusa. Cu o zi înainte, aceasta fusese localizată puţin mai aproape de Malta.

Vaselor din zonă li s-a cerut să păstreze o distanţă de cel puţin cinci mile marine faţă de epava aflată în derivă.

Kievul nu a comentat atacul, care ar constitui un succes rar împotriva unei nave ruseşti aflate la sute de kilometri de coasta Ucrainei.

Transportatorul rusesc era vizat de sancţiunile SUA şi ale Uniunii Europene, făcând parte din aşa-numita „flotă fantomă" rusă, compusă din petroliere învechite care transportă petrol şi gaze ruseşti în întreaga lume, ocolind restricţiile occidentale.

