Un tren a deraiat în nordul Franţei. Aproximativ 20 de persoane au fost rănite

Un tren a deraiat între Rouen şi Caen, în nordul Franţei, rănind aproximativ 20 de persoane vineri seara, în jurul orei locale 19:54, au anunţat autorităţile franceze.

Trenul transporta 180 de pasageri şi a deraiat în apropierea oraşului Cleon, din Normandia, a declarat ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, într-o postare pe X.

La faţa locului se află 140 de pompieri pentru a veni în ajutorul răniţilor şi al pasagerilor, a adăugat el.

Autoritatea locală, prefectura din Seine-Maritime, a recomandat publicului să evite zona.

Prefectul, la faţa locului

„Împreună cu prefectul, care se află la faţa locului şi coordonează mobilizarea serviciilor de urgenţă, precum şi cu echipele SNCF, urmărim îndeaproape situaţia”, a completat ministrul Transporturilor. „Prioritatea o reprezintă asistenţa acordată călătorilor, urmată de restabilirea condiţiilor de circulaţie”, a explicat, la rândul său, SNCF Réseau pentru AFP, citată de News.ro.

Circulaţia pe linie „este întreruptă, alimentarea cu energie electrică a fost oprită pentru a permite intervenţia echipelor de salvare”, s-a precizat din aceeaşi sursă. SNCF şi poliţia investighează cauzele accidentului, a adăugat SNCF Réseau. Au fost semnalate perturbări majore între Rouen şi Caen şi între Caen şi Le Havre, în ambele sensuri. „Va fi pus în funcţiune un serviciu de autobuze de substituţie”, a concluzionat SNCF.

Editor : Liviu Cojan