Un tren a deraiat în sudul Danemarcei. Mai multe persoane au fost rănite, operațiunea de salvare este în curs

Un tren a deraiat în apropierea orașului danez Sønderborg. Potrivit poliției, mai multe persoane au fost rănite, iar operațiunile de salvare sunt în curs, anunță focus.de și berlingske.dk.

Trenul, care se îndrepta spre capitala Copenhaga, a deraiat vineri după-amiază între localitățile daneze Kliplev și Tinglev, după ce a lovit un vehicul la o trecere de nivel. Potrivit poliției regionale, ar fi vorba despre mulți răniți. Zona din jurul locului accidentului a fost izolată. „Trebuie să putem lucra, iar persoanele neautorizate trebuie să se țină departe de locul accidentului”, a postat poliția pe rețelele de socializare.

Locul în care s-a produs accidentul

Potrivit comunicatului poliției, la fața locului se află forțe „masive”.

Locuitorii din zonă au declarat la televiziunea daneză că la fața locului a aterizat cel puțin un elicopter de salvare. Au sosit și ambulanțe din Flensburg (Schleswig-Holstein, Germania) pentru a acorda ajutor. Conform presei, trenul, care circula de la Tinglev la Gråsten, are în mod normal cel puțin patru vagoane.

Operatorul feroviar DSB a declarat într-un comunicat separat că a suspendat toate călătoriile între orașele Kliplev și Tinglev, situate în apropierea frontierei Danemarcei cu Germania.

