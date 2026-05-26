Un tren regional s-a ciocnit cu un microbuz școlar în Belgia: mai multe victime

Accident între un tren regional și un microbuz școlar în Belgia. Foto: Profimedia
„Barierele erau coborâte, semafoarele erau pe roșu”

Un tren regional s-a izbit de un microbuz școlar la o trecere la nivel cu calea ferată, în municipalitatea belgiană Buggenhout, potrivit portalului belgian de știri VRT News.

Coliziunea din Buggenhout a implicat un tren al căilor ferate belgiene și un microbuz folosit pentru transportul școlar, a confirmat operatorul feroviar belgian Infrabel. Există mai multe victime la bordul microbuzului școlar, potrivit unei surse oficiale cu care a vorbit VRT NEWS. Serviciile de urgență se află la fața locului în număr mare.

Accidentul s-a produs în jurul orei 8:15 dimineața în Buggenhout, la trecerea la nivel cu calea ferată din Vierhuizen. Nu este încă clar cum s-a produs exact accidentul. Conform informațiilor inițiale, trecerea la nivel era închisă în momentul accidentului.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că trecerea la nivel era închisă în momentul incidentului, confirmă Thomas Baeken de la operatorul belgian de cale ferată Infrabel.

„Coliziunea a avut loc la ora 8:08. Imaginile arată că barierele erau coborâte și semafoarele erau pe roșu. Nu știm cum s-ar fi putut produce accidentul. Este de competența poliției și a parchetului să investigheze acest lucru”, a declarat Baeken. „Desigur, cooperăm cu ancheta, deoarece vrem să înțelegem cum s-a produs acest tragic accident.”

Accidentul a avut loc la aproximativ 1 kilometru de gara Buggenhout. „Trenul frâna deja. Mecanicul a acționat frâna de urgență, dar nu a reușit să evite coliziunea.”

Există, de asemenea, pagube la infrastructura feroviară. „Dar asta este cea mai mică dintre preocupările noastre. Gândurile noastre sunt alături de victime, de familiile și prietenii lor”, a declarat Baeken pentru VRT News.

Ministrul de Interne, Bernard Quintin, a făcut referire la mai multe „victime”, într-o postare pe X. „Am aflat cu profundă tristețe despre tragicul accident petrecut la Buggenhout. Gândurile mele se îndreaptă către victime și către cei dragi ai acestora. Le urez mult curaj celor răniți”, a scris el pe rețeaua de socializare X.

Met grote verslagenheid verneem ik het tragische ongeval in Buggenhout, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein.
Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ik wens de gewonden veel sterkte toe.
Dank onze hulpdiensten voor hun snelle inzet ter plaatse.

— Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026

Pasagerii din tren au fost deja evacuați. Sunt aproximativ 100 de pasageri, care primesc îngrijiri la sediul local al pompierilor. O persoană se află în stare de șoc.

Circulația trenurilor între Dendermonde (Flandra de Est) și Londerzeel (Brabantul Flamand) a fost grav perturbată, iar în prezent sunt puse la dispoziție autobuze de înlocuire.

