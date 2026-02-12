Live TV

Un tribunal din Kazan a ordonat unui bărbat pe nume Iisus Hristos să revină la numele anterior

Data publicării:
Isus Petrovici Hristos trebuie să revină la numele său inițial.
Isus Petrovici Hristos trebuie să revină la numele său inițial.

În Rusia, Tribunalul Districtual Novo-Savinovski din Kazan a admis cererea procuraturii și a ordonat unui localnic care își schimbase numele în Iisus Petrovici Hristos să revină la numele său anterior, Evgheni Petrovici Cekulaev, relatează postul de televiziune Dojd, citat de newsmaker.md.

Instanța a dispus ca Oficiul Stării Civile să restabilească actul de naștere original al bărbatului și să îi elibereze un nou pașaport cu numele său anterior.

Procurorul a declarat că în Rusia schimbarea numelui din motive religioase este interzisă. El a invocat, de asemenea, poziția Curții Constituționale conform căreia identificarea numelui unei persoane cu Iisus Hristos „induce în eroare cetățenii și jignește sentimentele credincioșilor”.

Bărbatul fusese condamnat anterior de mai multe ori pentru jaf și agresiune. În 2015, medicii l-au diagnosticat cu tulburare de personalitate, o consecință a unui traumatism cranio-cerebral pe care l-a suferit în 2010.

În decembrie 2025, instanța l-a condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și o amendă de 13.000 de ruble pentru înregistrarea fictivă a 45 de străini în apartamentul său.

Editor : M.C

