Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania

Nord,Stream,1,And,2,Pipeline,3d,Rendering
Conductele Nord Stream 1 și 2 / Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Un tribunal polonez a blocat vineri extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean suspectat de implicare în atacul din 2022 asupra conductelor de gaz Nord Stream, o predare pe care premierul Poloniei a declarat-o ca fiind împotriva intereselor țării sale, relatează The Guardian.

Suspectul în vârstă de 46 de ani, identificat doar ca Volodimir Z. în conformitate cu normele locale privind confidențialitatea, a fost arestat în apropiere de Varșovia pe 30 septembrie, în baza unui mandat german. Procurorii germani l-au descris ca fiind un scafandru profesionist și susțin că acesta a făcut parte dintr-un grup care a plasat explozibili pe conductele din apropierea insulei daneze Bornholm în urmă cu trei ani.

Tribunalul districtual din Varșovia a respins vineri extrădarea sa și a dispus eliberarea sa imediată.

Avocatul lui Volodimir Z, Tymoteusz Paprocki, a declarat înaintea ședinței că „clientul nu recunoaște vinovăția, nu a comis nicio infracțiune împotriva Germaniei și nu înțelege de ce aceste acuzații au fost formulate de partea germană”. El a spus că va susține, de asemenea, că niciun ucrainean nu ar trebui să fie acuzat de vreo acțiune îndreptată împotriva Rusiei.

Polonia, ale cărei guverne succesive au fost ferm anti-ruse, are o istorie de opoziție față de conductele de gaz. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că nu ar fi în interesul Poloniei să predea suspectul.

Tusk a declarat la începutul acestei luni că „problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. El a spus că „singurii care ar trebui să se rușineze și să tacă în legătură cu Nord Stream 2 sunt cei care au decis să-l construiască”.

De altfel, premierul Donald Tusk a reacționat pe platforma X după anunțul tribunalului, notând că „tribunalul polonez a respins extrădarea ucraineanului și l-a eliberat din arest. Și pe bună dreptate. Cazul este închis”.

Conductele Nord Stream pentru transportul gazelor din Rusia în Germania au fost scoase din uz de sabotaje în septembrie 2022. Tusk a afirmat că de fapt problema nu era seria de explozii, ci chiar construcţia gazoductelor.

Incidentele de acum trei ani au marcat o escaladare importantă a războiului declanşat de invazia rusă în Ucraina.

Procuratura generală din Germania îl acuză pe Volodimir Z. de apartenenţă la un grup suspectat de închirierea unui iaht şi plasarea explozibililor pe conducte, în apropierea insulei daneze Bornholm, ceea ce ar constitui infracţiunea de "sabotaj anticonstituţional".

Avocatul polonez al ucraineanului respinge acuzaţiile şi susţine că clientul său nu a comis nicio ilegalitate. El a pus chiar la îndoială caracterul penal al dosarului de distrugere a unei proprietăţi ruseşti de către un ucrainean, în condiţiile în care Rusia şi Ucraina sunt în război.

Miercuri, o decizie similară a fost luată şi de justiţia din Italia: Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă naţională, a anulat extrădarea în Germania a lui Serhii Kuzneţov, fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al operaţiunii de sabotaj a gazoductului Nord Stream.

Editor : Marina Constantinoiu

