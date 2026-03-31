Live TV

Video Un tunel subteran pe 3 niveluri, cu șine și vagoane, era folosit pentru transportarea haşişului între Maroc şi enclava spaniolă Ceuta

Data actualizării: Data publicării:
Sursa: captură video

Poliţia spaniolă a descoperit un vast tunel subteran, pe mai multe niveluri şi echipat cu şine şi vagoane servind la transportarea baloţilor de haşiş între Maroc şi enclava spaniolă Ceuta.

Operaţiunea poliţiei, care a durat peste un an, a permis descoperirea unui „labirint asemănător unei mine'', reţeaua aprovizionând cu răşină de canabis întreaga Spanie şi o mare parte din Europa, a precizat Ministerul de Interne spaniol într-un comunicat, relatează AFP, citată de Agerpres.

În total, 27 de persoane au fost arestate şi peste 17 tone de droguri capturate, a adăugat ministerul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ascuns în spatele unui imens frigider, tunelul avea trei niveluri: un puţ pentru coborâre, o cameră intermediară pentru stocarea pachetelor şi un culoar în linie dreaptă până în Maroc'', a menţionat comunicatul citat.

Un sistem de pompare şi de antifonare permitea oricărei infrastructuri să funcţioneze fără a naşte bănuieli.

O succesiune de capturi de droguri efectuate în Ceuta şi în Andaluzia a atras atenţia anchetatorilor cu privire la această reţea amplă care opera şi în Galicia (nord-vestul Spaniei), o regiune cunoscută pentru traficul de stupefiante.

În noaptea de 26 martie a fost arestat unul dintre capii reţelei; în cursul percheziţiei au fost descoperite 1,4 milioane de euro în bani lichizi şi 17 automobile de lux.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
nicusor dan inquam octav ganea
4
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
viktor orban zambeste
5
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2026-03-30 at 13.34.43
Droguri vândute la magazinul sătesc, în Dâmboviţa. Preţul unei doze varia între 100 şi 200 de lei
droguri
Adolescent de 17 ani din Arad, arestat pentru trafic de droguri. Ar fi vândut canabis, ketamină, ecstasy și cocaină în Capitală
pedro sanchez
„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu ajunge în portofel”: Cum încearcă Spania să limiteze efectele războiului din Iran
Premierul spaniol Pedro Sanchez
Sanchez critică din nou războiul lui Trump în Iran: „Nu e corect ca cineva să dea foc lumii, iar noi să înghiţim cenuşa”
jihadist mascat cu steagul ISIS in deseert
Trei presupuşi membri ai Statului Islamic au fost arestaţi într-o acțiune comună între Maroc și Spania
Recomandările redacţiei
Peter Szijjarto si serghei lavrov
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire...
Sediul DNA
Ce a găsit DNA la perchezițiile de la șeful ARR, fostul director de...
danila
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să...
grindeanu bolojan
Grindeanu, după ce Bolojan a spus că e aroganță politică ce face PSD...
Ultimele știri
Rusia folosește drone-momeală pentru a induce în eroare apărarea ucraineană
Șeful DNA își va continua activitatea la un parchet din București. Lipseșeste consensul în CSM pentru avizarea lui Voineag și Florența
Femeie mușcată de lup într-o zonă comercială din Hamburg. Este primul astfel de atac de la revenirea lupilor în Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Pădurarul care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute, învins în instanță de Romsilva. Motivul pentru care...
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Ce antrenor vine la FCSB după Mirel Rădoi? MM Stoica, anunț ferm despre Daniel Pancu și Leo Grozavu
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Cât valorează în 2026 telefoanele de pe vremea comunismului: cele roşii sunt preferate de colecţionari
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Cum a schimbat războiul din Ucraina aspectul câinilor de pe front: secretul care-i ajută să nu declanșeze...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”