Poliţia spaniolă a descoperit un vast tunel subteran, pe mai multe niveluri şi echipat cu şine şi vagoane servind la transportarea baloţilor de haşiş între Maroc şi enclava spaniolă Ceuta.

Operaţiunea poliţiei, care a durat peste un an, a permis descoperirea unui „labirint asemănător unei mine'', reţeaua aprovizionând cu răşină de canabis întreaga Spanie şi o mare parte din Europa, a precizat Ministerul de Interne spaniol într-un comunicat, relatează AFP, citată de Agerpres.

În total, 27 de persoane au fost arestate şi peste 17 tone de droguri capturate, a adăugat ministerul.

„Ascuns în spatele unui imens frigider, tunelul avea trei niveluri: un puţ pentru coborâre, o cameră intermediară pentru stocarea pachetelor şi un culoar în linie dreaptă până în Maroc'', a menţionat comunicatul citat.

Un sistem de pompare şi de antifonare permitea oricărei infrastructuri să funcţioneze fără a naşte bănuieli.

O succesiune de capturi de droguri efectuate în Ceuta şi în Andaluzia a atras atenţia anchetatorilor cu privire la această reţea amplă care opera şi în Galicia (nord-vestul Spaniei), o regiune cunoscută pentru traficul de stupefiante.

În noaptea de 26 martie a fost arestat unul dintre capii reţelei; în cursul percheziţiei au fost descoperite 1,4 milioane de euro în bani lichizi şi 17 automobile de lux.

