Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. În depozit erau însă cai și mașini vechi

Un operator de dronă ucrainean a povestit pentru Business Insider cum a găsit un „arsenal” rusesc de cai și mașini Lada. Rusia este nevoită să folosească tot mai des mijloace de transport neconvenționale, cum ar fi caii sau bicicletele, pe câmpul de luptă. Ucrainenii spun că este un semn al modului în care a rușii au început să-și calculeze piederile, după patru ani de război.

Operatorul de dronă, cu indicativul „Cosmos” și-a ghidat quadcopterul deasupra unui depozit dărăpănat, în care a reușit să pătrundă cu aparatul printr-un colț al acoperișului în care exista o spărtură.

Unitatea pilotului de dronă, cunoscută ca „Divizia Sălbatică”, bănuia că clădirea era un centru logistic pentru soldații ruși, la aproximativ 15 de kilometri de linia de contact din sudul Ucrainei. Aceste locații ascunse adăposteau adesea stocuri de muniție sau combustibil, iar drona lui Cosmos era înarmată cu explozibili pentru a le distruge.

Totuși, în interior, imaginile surprinse de dronă au descoperit cu totul altceva: patru autoturisme, două motociclete și doi cai.

„Nu ne așteptam să vedem asta. A fost ceva neobișnuit”, a declarat Cosmos pentru Business Insider.

„Ne așteptam să găsim niște vehicule blindate”, a adăugat el.

Înregistrarea video a devenit virală săptămâna trecută în Ucraina, în condițiile în care soldații ruși folosesc din ce în ce mai mult mijloace de transport neconvenționale, cum ar fi animale de povară și biciclete, pentru a lansa atacuri sau pentru misiuni logistice. Cosmos a declarat că misiunea a fost efectuată la începutul lunii februarie.

Un cal sau o mașină civilă ar putea fi mai greu de observat pentru o dronă, deși utilizarea repetată a acestora de către Rusia a ridicat, de asemenea, întrebări cu privire la viabilitatea tacticilor sale și a lipsei de echipament militar.

Colegii de echipă ai lui Cosmos și ofițerii de la „Divizia Sălbatică”, o companie de drone din Brigada 82 de Asalt Aerian, mai văzuseră înregistrări cu soldați ruși care au mers călare pentru a ataca pozițiile ucrainene.

Un exemplu celebru pe care și-l amintesc a fost în Zaporojie, când un echipaj de drone ucrainene a atacat infanteria rusă care traversa linia frontului călare, luna trecută.

Cosmos, care pilotează drone de un an, a spus că a fost prima dată când a văzut personal animalele pe linia frontului.

El a povestit că și-a ghidat drona sa încărcată cu explozibil direct în spatele uneia dintre mașini, iar colegii săi au lovit alte vehicule din interior. Când trupele ruse și-au mutat mijloacele de transport, Divizia Sălbatică a găsit următorul depozit și l-a atacat și pe acesta, a spus Cosmos.

„Inamicul stă de obicei ascuns în apropierea acestor locuri”, a spus Cosmos despre depozit. „Noi verificăm toate țintele. Uneori putem vedea infanteria inamică sau le putem vedea vehiculele”, a adăugat el.

„Divizia Sălbatică” a refuzat să spună unde se află exact depozitul, dar brigada este în general desfășurată în Donbas.

Comandantul batalionului Cosmos a declarat pentru Business Insider că descoperirea cailor l-a surprins și pe el.

„Am crezut că e o locație pentru vehicule de transport, un fel de centru de transfer”, a spus maiorul, al cărui indicativ de apel este Fizruk.

Fizruk a spus că apariția cailor și a mașinilor în zona sa de pe linia frontului ar putea fi un semn că forțele ruse au resurse insuficiente, dar reflectă și natura de uzură a luptelor.

Mașinile descoperite de Cosmos par a fi Lada Niva, vehicule civile off-road ieftine.

„Le tratează ca și cum ar fi oricum pierderi de război. O Niva costă, să zicem, 2.000 de dolari. Un Hummer, pe care Forțele Armate ale Ucrainei îl folosesc în multe locuri, costă 20.000 de dolari, poate mai mult”, a explicat el.

„Din moment ce își pierd echipamentul în atacuri, de ce să plătească 20.000 de dolari pentru un vehicul dacă pot cumpăra 10 Niva cu 2000 de dolari?”, a adăugat Fizruk.

