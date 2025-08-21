Un ucrainean a fost arestat în Italia, în legătură cu atacul asupra conductei Nord Stream

Un bărbat suspectat de implicare în explozia conductelor Nord Stream a fost arestat. Potrivit informațiilor Der Spiegel, cetățeanul ucrainean Serhii K. a fost arestat în zona Rimini, pe baza unui mandat european.

Conform informațiilor SPIEGEL, atacurile asupra conductelor au fost comise în septembrie 2022 de un comando ucrainean. Pentru aceasta, scafandrii ar fi fost transportați cu un iaht special închiriat în apropierea conductelor, pentru a amplasa apoi explozibili pe conducte.

Serhii K. se afla la bordul iahtului numit „Andromeda”. Anchetatorii Parchetului Federal german consideră că acesta nu făcea parte din grupul scafandrilor. Mai degrabă, el ar fi avut o funcție de coordonare.

Procurorul general federal anchetează din 2022 în legătură cu exploziile, suspectând sabotaj anticonstituțional și provocarea unei explozii.

Pentru cei implicați, explozia a fost un atac asupra unui obiectiv militar legitim în războiul dintre Ucraina și Rusia. Profiturile obținute din livrările de gaz către Germania contribuiau în mod semnificativ la finanțarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Acțiune eșuată în Polonia

Inițial, politicienii și mass-media au presupus că în spatele exploziilor se aflau autori ruși. Anchetatorii poliției federale și ai parchetului federal au ajuns în cele din urmă pe urmele iahtului și au descoperit legăturile cu Ucraina.

Anul trecut, procurorul general federal Jens Rommel a obținut un prim mandat de arestare împotriva unuia dintre scafandrii suspectați. Acesta a părăsit însă domiciliul său din Polonia înainte de a putea fi arestat. Autoritățile poloneze ar fi avertizat în prealabil autoritățile ucrainene. Acuzatul ar fi trecut granița cu Ucraina într-o mașină cu număr diplomatic.

În cercurile de securitate se spune că nu este încă clar când Sergii K. va fi extrădat în Germania. K. nu a putut fi contactat pentru o declarație, iar informații despre apărarea sa nu erau disponibile inițial, scrie Der Spiegel.

Patru scurgeri mari de gaze au fost descoperite în septembrie 2022 în conductele Nord Stream 1 și 2 din largul insulei daneze Bornholm, institutele seismice înregistrând anterior două explozii subacvatice.

Prin Nord Stream 1 Germania primise înainte de războiul din Ucraina gaze naturale din Rusia. Nord Stream 2 nu fusese încă dată în exploatare din pricina războiului din Ucraina, dar era şi ea deja finalizată şi umplută cu gaze.

Scurgerile de gaze au fost în zona economică exclusivă a Danemarcei și două în cea a Suediei.

Suspecții ucraineni sunt acuzați că au transportat explozibilii folosiți în atac cu iahtul cu vele Andromeda, potrivit relatărilor de presă din Germania. Același iaht a fost percheziționat de anchetatorii germani în ianuarie 2023.

Potrivit rapoartelor de la acea vreme, o echipă de cinci bărbați și o femeie a închiriat iahtul din portul Rostock pentru a efectua operațiunea.

Guvernul ucrainean a negat vehement orice implicare în acest incident.

Editor : Marina Constantinoiu