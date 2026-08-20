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Un ucrainean care a încercat să ucidă un oficial din industria de armament din țara sa a fost arestat în Polonia

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Varșovia
Varșovia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Marina Constantinoiu
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Autorităţile de la Varşovia au arestat un bărbat ucrainean joi, care se ascundea pe teritoriul Poloniei după ce fugise din Ucraina, fiind suspectat că ar fi încercat să asasineze un reprezentant al industriei de armament a Ucrainei în contul serviciilor de informaţii ruse, au declarat procurori şi Agenţia de Securitate Internă poloneză (ABW), informează Reuters.

Ţările occidentale şi Ucraina acuză de mult timp Rusia că recrutează persoane, inclusiv ucraineni, pentru a desfăşura acţiuni de sabotaj şi spionaj. Rusia a negat în repetate rânduri aceste acuzaţii.

Ambasada Rusiei în Polonia nu a răspuns deocamdată la o cerere de comentariu trimisă de Reuters prin e-mail.

Suspectul, identificat doar ca Serhii P. - în conformitate cu legislaţia poloneză privind protecţia datelor personale - este acuzat că a încercat să ucidă un reprezentant al industriei de armament din Ucraina la Irpin, lângă Kiev.

„Ancheta a dezvăluit că Serhii P. a plantat un dispozitiv exploziv improvizat sub o maşină folosită de potenţiala victimă", a declarat ABW într-un comunicat.

„Dispozitivul urma să fie detonat de la distanţă cu ajutorul unui telefon mobil. Bomba nu a explodat din cauza unei defecţiuni", a precizat sursa.

După tentativa de asasinat eşuată, suspectul a fugit în Polonia, unde a fost arestat la Varşovia. El a fost acuzat de tentativă de omor cu explozibili şi deţinere de explozibili fără autorizaţia necesară.

Acesta riscă o pedeapsă minimă de 15 ani de închisoare sau închisoare pe viaţă, au declarat procurorii.

Anterior luna aceasta, Polonia a arestat un cetăţean rus acuzat că ar fi fost recrutat de Moscova pentru a-l ucide pe un rezident ucraineano-american în Varşovia.

Editor : A.R.

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